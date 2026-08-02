Pavard podjął decyzję w sprawie przyszłości. Niespodziewane wieści

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Benjamin Pavard

Benjamin Pavard chce zostać w Interze Mediolan

Benjamin Pavard wraz z końcem poprzedniego sezonu wrócił do Interu Mediolan po wypożyczeniu spędzonym w Olympique’u Marsylia. Francuski klub nie zdecydował się na definitywny wykup 30-letniego obrońcy, dlatego ponownie zameldował się on w zespole Nerazzurrich. Wydawało się jednak, że jego pobyt na Stadio Giuseppe Meazza nie potrwa długo i jeszcze tego lata zmieni pracodawcę.

Nieoczekiwane informacje dotyczące przyszłości wszechstronnego defensora przekazał dziennik „Le Parisien”. Według tych doniesień Pavard chce pozostać w Interze Mediolan i walczyć o miejsce w podstawowym składzie. 55-krotny reprezentant Francji dobrze prezentuje się podczas przygotowań do nowej kampanii, dlatego niewykluczone, że otrzyma kolejną szansę od sztabu szkoleniowego włoskiej ekipy.

Pavard, który w ostatnim czasie miał odrzucić propozycje od Benfiki Lizbona, Al-Ittihad, Galatasaray Stambuł oraz Como 1907, występuje w Interze od sierpnia 2023 roku, gdy przeniósł się tam z Bayernu Monachium za blisko 33 miliony euro. W barwach mediolańskiego zespołu rozegrał dotychczas 70 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował cztery asysty. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.