Real Madryt finalizuje dwa spektakularne ruchy. Ostatnia prosta

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Rodri oraz Yan Diomande dołączą do Realu Madryt

Real Madryt pozostaje niezwykle aktywny podczas trwającego letniego okienka transferowego. Do zespołu Królewskich dołączyli już Marc Cucurella, Carlos Espi, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate oraz Bernardo Silva. Na tym jednak nie koniec, ponieważ władze hiszpańskiego giganta pracują nad sfinalizowaniem kolejnych głośnych wzmocnień składu.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Alberto Pereiro, nowymi zawodnikami ekipy Los Blancos zostaną również Rodri (Manchester City) oraz Yan Diomande (RB Lipsk). Obie transakcje mają zostać dopięte w najbliższych dniach i nic nie wskazuje na to, aby pojawiły się jakiekolwiek komplikacje.

Wspomniane operacje wiążą się z ogromnymi wydatkami. 30-letni hiszpański pomocnik ma bowiem kosztować około 50-60 milionów euro, natomiast za 19-letniego iworyjskiego skrzydłowego Real zapłaci od 120 do 130 milionów euro.

W ten sposób drużyna prowadzona przez Jose Mourinho znacząco wzmocni środek pola oraz linię ataku. Rodri ma odpowiadać za organizację gry i kontrolowanie tempa akcji w drugiej linii, natomiast Diomande powinien zwiększyć siłę ofensywną, występując na prawym skrzydle. Obaj piłkarze mają odegrać ważną rolę w walce madryckiego klubu o najważniejsze trofea.