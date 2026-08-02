Napoli pozbędzie się niepotrzebnego piłkarza. Transakcja uzgodniona

22:44, 2. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Fabrizio Romano

Jesper Lindstrom lada moment rozstanie się z SSC Napoli. Jak dowiedział się Fabrizio Romano, 26-letni Duńczyk przejdzie do FC Schalke 04 Gelsenkirchen.

Jesper Lindstrom
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Franco Romano / Alamy Na zdjęciu: Jesper Lindstrom

Jesper Lindstrom o krok od Schalke

Jesper Lindstrom nie spełnił oczekiwań w SSC Napoli, dlatego włoski gigant dąży do rozstania z 26-letnim zawodnikiem. Duński skrzydłowy, mogący występować również jako ofensywny pomocnik, poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Wolfsburgu. Wszystko wskazuje na to, że mierzący 182 centymetry piłkarz wkrótce dopisze do swojego CV kolejny niemiecki klub.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, Lindstrom jest bowiem o krok od przeprowadzki do FC Schalke 04 Gelsenkirchen. Wszystkie warunki transakcji zostały już uzgodnione, a do jej finalizacji brakuje jedynie oficjalnego potwierdzenia. Duńczyk ma trafić do beniaminka Bundesligi na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu wynoszącą 5 milionów euro.

Ofensywny pomocnik reprezentuje Napoli od sierpnia 2023 roku, kiedy przeniósł się na Stadio Diego Armando Maradona z Eintrachtu Frankfurt za około 30 milionów euro. 18-krotny reprezentant Danii w ostatniej kampanii rozegrał zaledwie 15 spotkań, ponieważ przez długi czas zmagał się z problemami zdrowotnymi. Według serwisu „Transfermarkt” jego aktualna wartość rynkowa wynosi 4 miliony euro.

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