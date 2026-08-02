De Bruyne zagra z legendami futbolu? Transfer wisi w powietrzu

Kevin De Bruyne może kontynuować swoją karierę w MLS. Jak podaje gazeta Mundo Deportivo, Inter Miami jest bowiem zainteresowany jego sprowadzeniem.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Inter Miami zainteresowany Kevinem De Bruyne

Kevin De Bruyne nie może zaliczyć do udanych swojego pierwszego sezonu w SSC Napoli. Niewykluczone, że przygoda 35-letniego pomocnika z włoskim gigantem zakończy się już po zaledwie jednej kampanii. Belgijski gwiazdor jest bowiem coraz częściej łączony z przeprowadzką do Major League Soccer, gdzie mógłby kontynuować swoją bogatą karierę.

Jednym z klubów poważnie zainteresowanych pozyskaniem De Bruyne jest Inter Miami. 124-krotny reprezentant Belgii podobno nie wyklucza przenosin do zespołu z Florydy i jest bardziej otwarty na taki ruch niż jeszcze kilkanaście miesięcy temu. Gdyby transfer doszedł do skutku, doświadczony pomocnik dzieliłby szatnię między innymi z Leo Messim oraz Luisem Suarezem.

Kevin De Bruyne w barwach Napoli rozegrał dotychczas 21 spotkań, zdobył pięć bramek i zanotował cztery asysty, prezentując nierówną formę oraz zmagając się z problemami zdrowotnymi. W swojej karierze występował również w Genku, Chelsea, Werderze Brema, Wolfsburgu i Manchesterze City, z którym wywalczył sześć tytułów mistrza Anglii oraz triumfował w Lidze Mistrzów.