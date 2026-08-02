Man United pewny swego. Młody Anglik coraz bliżej Old Trafford

Manchester United jest przekonany, że Lewis Hall byłby otwarty na przeprowadzkę na Old Trafford - poinformował Andy Mitten. 21-letni lewy obrońca aktualnie gra w Newcastle United.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Lewis Hall zasili szeregi Manchesteru United?

Manchester United pozostaje aktywny podczas trwającego letniego okienka transferowego. Do zespołu Czerwonych Diabłów dołączyli już Andrey Santos, Youri Tielemans oraz Karl Darlow. Trener drużyny Red Devils – Michael Carrick – liczy jednak na kolejne wzmocnienia i chciałby pozyskać nowego lewego obrońcę przed rozpoczęciem nadchodzącego sezonu.

W związku z tym wysoko na liście życzeń angielskiego giganta znajduje się Lewis Hall. Jak informuje Andy Mitten, Manchester United jest przekonany, że 21-letni boczny defensor byłby otwarty na przeprowadzkę na Old Trafford. Choć negocjacje z Newcastle United zapowiadają się bardzo wymagająco, to nastawienie samego zawodnika może odegrać kluczową rolę w powodzeniu całej transakcji.

Czterokrotny reprezentant Anglii występuje w barwach ekipy Srok od sierpnia 2023 roku, gdy trafił na St James’ Park z Chelsea. Początkowo grał na zasadzie wypożyczenia, a rok później został wykupiony za ponad 30 milionów euro. W poprzednim sezonie lewy obrońca rozegrał 47 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował dwie asysty. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi obecnie około 40 milionów euro.