MŚ 2026: Tabela grupy B po ostatnich meczach

22:59, 24. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Szwajcaria zwyciężyła z Kanadą i awansowała z pierwszego miejsca w grupie B mistrzostw świata. Z mundialem żegna się Katar po porażce z Bośnią i Hercegowiną.

Reprezentacja Szwajcarii
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Szwajcarii

Szwajcaria wygrywa grupę B!

Szwajcaria oraz Kanada rozegrały w środę spotkanie w ramach trzeciej kolejki grupy B mistrzostw świata 2026, które decydowało o ostatecznym układzie tabeli i awansie do fazy pucharowej. Drużyna Murata Yakina przystępowała do meczu z dużą pewnością siebie po efektownym zwycięstwie (4:1) w poprzedniej kolejce.

Do przerwy Szwajcarzy bezbramkowo remisowali z Kanadyjczykami Po zmianie stron Helweci wrzucili wyższy bieg. Na listę strzelców wpisali się Ruben Vargas oraz Johan Manzambi, którzy zapewnili drugie grupowe zwycięstwo.

Dzięki temu Szwajcarzy zakończyli fazę grupową z siedmioma punktami i awansowali z pierwszego miejsca do 1/16 finału. Mimo porażki, również Kanadyjczycy zameldowali się do kolejnej rundy.

W drugim równoległym spotkaniu grupy B doszło do starcia Bośni i Hercegowiny z Katarem. Bośniacy jako pierwsi wyszli na prowadzenie po trafieniu Kerim Alajbegovicia,. Chwilę później pech dopadł Katarczyków, a samobójcze trafienie zaliczył Mahmoud Abunada. Choć kontaktowego gola strzelił jeszcze Hassan Al Haydos, to w drugiej połowie Katar nie zdołał odwrócić losów meczu.

Porażka oznacza, że Katar żegna się z turniejem po fazie grupowej, natomiast Bośnia i Hercegowina utrzymała szanse na dalszą grę w mistrzostwach świata z trzeciego miejsca.

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