Messi zmieni zdanie ws. Mistrzostw Świata? Scaloni zaskoczył

Leo Messi cztery lata temu zapowiedział, że ówczesny mundial był jego ostatnim. Niewykluczone, że sytuacja ulegnie zmianie. Lionel Scaloni w rozmowie z ESPN ujawnił, że piłkarz sam zdecyduje o powołaniu.

Messi może powołać się sam na Mistrzostwa Świata

Mistrzostwa Świata 2026 odbędą się za kilka miesięcy. Tytułu wywalczonego przed czterema laty bronić będzie reprezentacja Argentyny. Kibice zastanawiają się, czy będzie im dane zobaczyć w akcji Leo Messiego. Argentyńczyk podczas ostatniego turnieju mówił, że to ostatnia taka impreza w jego karierze. Niewykluczone, że zmieni zdanie, ponieważ cały czas jest związany z drużyną narodową.

Na marcowe zgrupowanie Messi otrzymał powołanie. Co więcej, Scaloni zapowiedział, że 38-latek zagra w obu meczach. W rozmowie z ESPN przedstawił, jak wygląda sytuacja z występem legendarnego piłkarza na Mistrzostwach Świata. Decyzję podejmie sam zawodnik.

– Zrobię wszystko, co będę mógł, żeby zagrał na mistrzostwach. Moim zdaniem dla dobra piłki powinien na nich zagrać. Natomiast to nie ja podejmuje decyzję. To zależy od niego, jak będzie się czuł psychicznie oraz fizycznie – powiedział Lionel Scaloni, cytowany przez ESPN.

– Messi zasłużył, żeby podjąć decyzję w spokoju. Cokolwiek zdecyduje, to będzie najlepsze dla drużyny i dla niego. Mam jednak nadzieję, że będzie z nami – dodał selekcjoner reprezentacji Argentyny.

Messi nie tak dawno rozpoczął nowy sezon z Interem Miami. Jak dotąd zagrał w 6 meczach we wszystkich rozgrywkach i zdobył 5 goli.