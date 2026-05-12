Szczęsny dostanie szansę?! Flick rozważa zmianę w bramce Barcelony

Wojciech Szczęsny może wystąpić w meczu z Alaves. Hansi Flick, cytowany przez profil Barca Universal zapowiedział, że jeśli dokona zmian w składzie, to na bramce zagra Polak, a nie Diego Kochen.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny może zagrać w meczu Alaves – Barcelona

FC Barcelona w miniony weekend zapewniła sobie drugie z rzędu mistrzostwo Hiszpanii. Oznacza to, że w pozostałych spotkaniach Hansi Flick może rotować składem i dać szanse zawodnikom, którzy w ciągu ostatnich miesięcy grali zdecydowanie mniej. Jednym z nich jest Wojciech Szczęsny, który w tym sezonie pełni rolę zmiennika młodszego od siebie Joana Garcii.

W środę (13 kwietnia) Barcelona zagra na wyjeździe z Alaves. Dziennikarze pytali szkoleniowca na konferencji prasowej o ewentualną grę Diego Kochena. Flick wykluczył możliwość postawienia na amerykańskiego bramkarza. Zasugerował, że jeśli dokona zmian, to w bramce wystąpi Szczęsny. Hierarchia wśród golkiperów nie ulegnie więc zmianie, a Polak może mieć szansę na jeszcze jeden występ.

– Czy Kochen może zagrać? Nie. Szanuje go, dał z siebie wszystko. Mamy młodych bramkarzy. Joan Garcia jest numerem jeden, Tek numerem dwa. Jeśli dokonamy zmiany, to Szczęsny będzie grał – mówił na konferencji prasowej Hansi Flick.

W tym sezonie Szczęsny 10 razy mógł zaprezentować swoje umiejętności. W trakcie rozgrywek zastąpił kontuzjowanego Garcię. Do stolicy Katalonii trafił w październiku 2024 roku, wznawiając karierę. Łącznie dla Blaugrany uzbierał 40 występów i zachował 14 czystych kont.