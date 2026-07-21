Chelsea ruszyła po Maxence'a Lacroixa. Jak informuje Fabrizio Romano, trwają zaawansowane rozmowy z Crystal Palace w sprawie transferu reprezentanta Francji.

fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Xabi Alonso

Maxence Lacroix coraz bliżej Chelsea

Chelsea po rozczarowującym sezonie, w którym nie zdołała wywalczyć awansu do europejskich pucharów, zatrudniła Xabiego Alonso. Hiszpański menedżer rozpoczął przebudowę kadry. Do The Blues dołączyli już między innymi Marco Palestra z Atalanty Bergamo za 57 milionów euro oraz Geovany Quenda, za którego Sporting Lizbona otrzymał 50 milionów euro. Chelsea zasiliła klubową kasę kwotą około 130 milionów euro ze sprzedaży zawodników, a kolejne odejścia nie są wykluczone.

Bardzo blisko przenosin na Stamford Bridge jest również Morgan Rogers. Pomocnik Aston Villi przeszedł już testy medyczne i jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, podpisze z Chelsea sześcioletni kontrakt z opcją przedłużenia współpracy o kolejny sezon. Anglik ma zostać jednym z najdroższych transferów w historii klubu.

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To jednak nie koniec planów transferowych The Blues. Priorytetem Alonso pozostaje wzmocnienie środka defensywy. Numerem jeden na liście życzeń jest Maxence Lacroix z Crystal Palace. Jak informuje Fabrizio Romano, rozmowy pomiędzy klubami są już zaawansowane i nabierają tempa.

26-letni reprezentant Francji jest zainteresowany przenosinami na Stamford Bridge i pozytywnie podchodzi do możliwości wykonania kolejnego kroku w swojej karierze. Największą przeszkodą pozostają oczekiwania finansowe Crystal Palace. Władze Orłów wyceniają swojego defensora na około 65 milionów euro.

🚨🔵 Chelsea remain in active talks for new centre back as Maxence Lacroix is priority target.



Negotiations ongoing with all parties, Palace and player’s camp – Lacroix is keen on #CFC move.



Deal on. pic.twitter.com/1db3NNR1L0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2026

Lacroix trafił do Crystal Palace latem 2024 roku z VfL Wolfsburg za 18 mln euro. Francuz szybko wyrósł na jednego z liderów defensywy londyńskiego klubu. Od tamtej pory rozegrał 98 spotkań, w których zdobył cztery bramki i zanotował cztery asysty.