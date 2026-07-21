Chelsea pracuje nad kolejnym transferem. Trwają negocjacje

07:23, 21. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Fabrizio Romano

Chelsea ruszyła po Maxence'a Lacroixa. Jak informuje Fabrizio Romano, trwają zaawansowane rozmowy z Crystal Palace w sprawie transferu reprezentanta Francji.

Xabi Alonso
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fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Xabi Alonso

Maxence Lacroix coraz bliżej Chelsea

Chelsea po rozczarowującym sezonie, w którym nie zdołała wywalczyć awansu do europejskich pucharów, zatrudniła Xabiego Alonso. Hiszpański menedżer rozpoczął przebudowę kadry. Do The Blues dołączyli już między innymi Marco Palestra z Atalanty Bergamo za 57 milionów euro oraz Geovany Quenda, za którego Sporting Lizbona otrzymał 50 milionów euro. Chelsea zasiliła klubową kasę kwotą około 130 milionów euro ze sprzedaży zawodników, a kolejne odejścia nie są wykluczone.

Bardzo blisko przenosin na Stamford Bridge jest również Morgan Rogers. Pomocnik Aston Villi przeszedł już testy medyczne i jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, podpisze z Chelsea sześcioletni kontrakt z opcją przedłużenia współpracy o kolejny sezon. Anglik ma zostać jednym z najdroższych transferów w historii klubu.

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To jednak nie koniec planów transferowych The Blues. Priorytetem Alonso pozostaje wzmocnienie środka defensywy. Numerem jeden na liście życzeń jest Maxence Lacroix z Crystal Palace. Jak informuje Fabrizio Romano, rozmowy pomiędzy klubami są już zaawansowane i nabierają tempa.

26-letni reprezentant Francji jest zainteresowany przenosinami na Stamford Bridge i pozytywnie podchodzi do możliwości wykonania kolejnego kroku w swojej karierze. Największą przeszkodą pozostają oczekiwania finansowe Crystal Palace. Władze Orłów wyceniają swojego defensora na około 65 milionów euro.

Lacroix trafił do Crystal Palace latem 2024 roku z VfL Wolfsburg za 18 mln euro. Francuz szybko wyrósł na jednego z liderów defensywy londyńskiego klubu. Od tamtej pory rozegrał 98 spotkań, w których zdobył cztery bramki i zanotował cztery asysty.

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