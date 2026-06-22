Messi skomentował historyczny mecz. To wywołało jego wściekłość

22:30, 22. czerwca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Selección Argentina

Leo Messi w meczu Argentyna - Austria po raz kolejny zapisał się na kartach futbolowej historii. W taki sposób gwiazdor Albicelestes skomentował zakończone spotkanie.

Lionel Messi i Leandro Paredes
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Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi i Leandro Paredes

Messi nie mówił o rekordzie

Argentyna sięgnęła po drugie zwycięstwo z rzędu na Mistrzostwach Świata 2026. Podopieczni Lionela Scaloniego tym razem pokonali Austrię. Bohaterem tego starcia okazał się Leo Messi, który zdobył dwie bramki. 38-latek stał się samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców w historii mundiali. Jak napastnik skomentował pojedynek na AT&T Stadium?

– Jestem bardzo szczęśliwy z tego zwycięstwa przede wszystkim. Było to bardzo ważne, trudne i wywalczone, daje nam spokój przed tym, co nadchodzi. W tym mundialu wszystkie mecze są bardzo wyrównane, bardzo intensywne – przyznał Messi, cytowany przez krajową federację.

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– Wiedzieliśmy, że to będzie mecz o ogromnej intensywności. Było dla nas bardzo ważne, by w dwóch spotkaniach zdobyć sześć punktów. Dzisiaj nikt niczego nie rozdaje za darmo, wszystko rozgrywa się z ogromną intensywności. Utrzymywanie się w posiadaniu piłki sprawiało nam spora trudność – kontynuował Argentyńczyk.

– Najważniejsze jest zakwalifikowanie się do dalszej fazy. Zawsze w naszych planach jest wygrywanie wszystkich meczów. Byłem wściekły po tym, jak nie wykorzystałem rzutu karnego, ale udało mi się to naprawić – zakończył gwiazdor Albicelestes.

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