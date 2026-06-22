Messi sam na tronie! Klose wyprzedzony [WIDEO]

19:50, 22. czerwca 2026 21:00, 22. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl / TVP Sport

Leo Messi dopiął swego. Reprezentant Argentyny wpisał się na listę strzelców w meczu przeciwko Austrii na Mistrzostwach Świata 2026 i tym samym został najlepszym strzelcem w historii mundiali.

Piłkarze reprezentacji Argentyny
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Argentyny

Leo Messi najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata!

Leo Messi stał przed doskonałą okazją zapisania się na kartach historii piłki nożnej. Kapitan reprezentacji Argentyny w meczu z Austrią na Mistrzostwach Świata 2026 mógł wyprzedzić Miroslava Klose i stać się najlepszym strzelcem w historii mundiali. 38-latek bardzo szybko mógł tego dokonać, ale zaliczył fatalne pudło z rzutu karnego. Marzenia byłego gwiazdora FC Barcelony zostały jednak tylko odłożone w czasie.

W 38. minucie cała Argentyna wybuchła radością. Otóż obrońcy tytułu najlepszej drużyny świata wyszli na prowadzenie, a na listę strzelców wpisał się Leo Messi. Kapitan został obsłużony świetnym podaniem przez Facundo Medinę i z wielkim spokojem pokonał austriackiego golkipera. Tym samym 38-latek stał się najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata.

Rekord bardzo długo dzierżył w rękach Miroslav Klose. Leo Messi jednak podczas trwającego mundialu strzelił już cztery gole, a potrzebował do tego dwóch spotkań. Nazwisko Argentyńczyka może jednak długo nie znajdować się na pierwszym miejscu, ponieważ za jego plecami czai się Kylian Mbappe. 38-latek ma w tej chwili 17 goli na koncie, a Francuz ma tylko trzy trafienia mniej.

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