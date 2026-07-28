Trafił do Górnika Zabrze. Tego nauczył go Vinicius Junior w Realu Madryt

09:35, 28. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Przegląd Sportowy Onet

Peter Federico trafił latem do Górnika Zabrze. W przeszłości był związany z Realem Madryt. W rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet ujawnił, czego nauczył go Vinicius Junior.

Vinicius Junior
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PA Images / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Federico ujawnił, czego nauczył go Vinicius Junior w Realu Madryt

Górnik Zabrze sprowadził latem wielu nowych zawodników. Jednym z nich jest wychowanek Realu Madryt – Peter Federico. Reprezentant Dominikany był związany z Królewskimi od początku swojej kariery aż do stycznia 2024 roku. Podczas pobytu w jednym z najlepszych klubów na świecie brał udział w treningach z pierwszym zespołem. Spotkał tam m.in. Lukę Modricia czy Viniciusa Juniora.

W rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet ujawnił, że Vinicius to świetny człowiek. Na treningach często brał z niego przykład, a Brazylijczyk nauczył go odwagi, żeby nie bał się podejmować ryzyka na boisku.

Zawsze był uśmiechnięty, rozmawiał ze wszystkimi — nieważne, czy ktoś grał w pierwszym zespole, Castilli czy drużynach młodzieżowych. To świetny człowiek. Na boisku imponowała mi jego odwaga. Nigdy nie bał się podejmować ryzyka. To właśnie od niego najbardziej się tego nauczyłem – zdradził Peter Federico w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

Federico po odejściu z Realu był związany z Valencią, Realem Valladolid oraz Getafe. Łącznie na poziomie La Liga uzbierał 35 meczów. Odrobinę więcej, bo 36 spotkań ma na zapleczu hiszpańskiej elity, gdzie strzelił również 6 bramek. W barwach Górnika jeszcze nie miał okazji do debiutu. Najbliższy mecz wicemistrz Polski zagra w środę (29 lipca) z Fenerbahce w Lidze Mistrzów.

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