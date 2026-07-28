Barcelona wyceniła pomocnika. Flick go nie chce, zostanie sprzedany

09:25, 28. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Mundo Deportivo

Barcelona wciąż jest otwarta na sprzedaż Marca Casado, ale zwiększyła jego wycenę. Hansi Flick przekazał klubowi, że nie liczy na pomocnika w nowym sezonie - ujawnia "Mundo Deportivo".

Hansi Flick
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona chce sprzedać Casado. Wzrosła wycena

Barcelona kontynuuje transferową ofensywę – sprowadziła tego lata Karima Adeyemiego oraz Anthony’ego Gordona, a teraz w pełni skupia się na nowym napastniku. Po odejściu Roberta Lewandowskiego stało się jasne, że to kwestia absolutnie priorytetowa, a transfer musi zostać sfinalizowany jeszcze przed startem sezonu. Głównym celem pozostaje Julian Alvarez, ale z uwagi na postawę Atletico Madryt trudno przewidzieć, jak zakończy się saga z udziałem Argentyńczyka.

Duma Katalonii w międzyczasie poszukuje też dodatkowych funduszy, które może zapewnić sprzedaż niechcianych piłkarzy. Hansi Flick twierdzi, że w drużynie nie przyda mu się już Marc Casado. W zeszłym sezonie grał niewiele, a po powrocie Gaviego będzie mu jeszcze trudniej o jakiekolwiek minuty. Planu nie zmieniła nawet poważna kontuzja i kilkumiesięczna absencja Frenkiego de Jonga.

Barcelona zamierza więc tego lata sprzedać hiszpańskiego pomocnika. Odrzuciła już jedną ofertę, która nie była wystarczająco dobra. „Mundo Deportivo” donosi, że w obliczu ogromnych kwot wydawanych w tym okienku wzrosła także wycena Casado, która wynosi teraz 40 milionów euro.

Casado z pewnością nie będzie mógł narzekać na brak opcji. Od miesięcy mówi się o zainteresowaniu ze strony innych hiszpańskich klubów. Mógłby on znaleźć również zatrudnienie w Anglii, a na liście życzeń jego nazwisko mają giganci z Arabii Saudyjskiej.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości