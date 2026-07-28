Barcelona wyceniła pomocnika. Flick go nie chce, zostanie sprzedany

Barcelona wciąż jest otwarta na sprzedaż Marca Casado, ale zwiększyła jego wycenę. Hansi Flick przekazał klubowi, że nie liczy na pomocnika w nowym sezonie - ujawnia "Mundo Deportivo".

PressFocus Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona chce sprzedać Casado. Wzrosła wycena

Barcelona kontynuuje transferową ofensywę – sprowadziła tego lata Karima Adeyemiego oraz Anthony’ego Gordona, a teraz w pełni skupia się na nowym napastniku. Po odejściu Roberta Lewandowskiego stało się jasne, że to kwestia absolutnie priorytetowa, a transfer musi zostać sfinalizowany jeszcze przed startem sezonu. Głównym celem pozostaje Julian Alvarez, ale z uwagi na postawę Atletico Madryt trudno przewidzieć, jak zakończy się saga z udziałem Argentyńczyka.

Duma Katalonii w międzyczasie poszukuje też dodatkowych funduszy, które może zapewnić sprzedaż niechcianych piłkarzy. Hansi Flick twierdzi, że w drużynie nie przyda mu się już Marc Casado. W zeszłym sezonie grał niewiele, a po powrocie Gaviego będzie mu jeszcze trudniej o jakiekolwiek minuty. Planu nie zmieniła nawet poważna kontuzja i kilkumiesięczna absencja Frenkiego de Jonga.

Barcelona zamierza więc tego lata sprzedać hiszpańskiego pomocnika. Odrzuciła już jedną ofertę, która nie była wystarczająco dobra. „Mundo Deportivo” donosi, że w obliczu ogromnych kwot wydawanych w tym okienku wzrosła także wycena Casado, która wynosi teraz 40 milionów euro.

Casado z pewnością nie będzie mógł narzekać na brak opcji. Od miesięcy mówi się o zainteresowaniu ze strony innych hiszpańskich klubów. Mógłby on znaleźć również zatrudnienie w Anglii, a na liście życzeń jego nazwisko mają giganci z Arabii Saudyjskiej.