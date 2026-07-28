Kozłowski dostał propozycję z Ekstraklasy. Na stole rekordowa oferta

Kacper Kozłowski ma szansę wrócić do PKO BP Ekstraklasy. Jak poinformował Daniel Trzepacz, pomocnik dostał ofertę od Pogoni Szczecin. Portowcy oferują mu 1,2 mln euro rocznie.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Kacper Kozłowski

Pogoń Szczecin złożyła ofertę Kozłowskiemu

Kacper Kozłowski za kilka miesięcy będzie obchodził dopiero 23. urodziny, a już może pochwalić się sporym doświadczeniem i bogatym CV. W styczniu 2022 roku został sprzedany przez Pogoń Szczecin do Brighton za 11 milionów euro. Premier League jednak nie podbił, co skończyło się wypożyczeniami do Union SG raz Brighton. Karierę odbudował w Turcji, gdzie gra od dwóch sezonów.

W lipcu 2024 roku trafił do Gaziantep FK za jedyne 200 tysięcy euro. Stał się tam ważnym piłkarzem wyjściowej jedenastki, zdobywając łącznie 10 bramek i 11 asyst w 63 meczach. Niewykluczone, że w najbliższej przyszłości wróci do Ekstraklasy.

Daniel Trzepacz z serwisu pogonsportnet.pl poinformował, że Kozłowski ma na stolę rekordową ofertę z ligi polskiej. Ofensywnego pomocnika chce sprowadzić… Pogoń Szczecin. Portowcy marzą o powrocie wychowanka i złożyli mu propozycję. Oferta zakłada trzyletni kontrakt z opcją przedłużenia o dwa lata. Uwagę zwraca jednak wysokość wynagrodzenia, które wynosi 1,2 mln euro rocznie. Biorąc pod uwagę realia Ekstraklasy, byłaby to jedna z najwyższych umów w lidze. Dodatkowo Pogoń musiałaby wykupić go z tureckiego klubu.

Kontrakt piłkarza z Gaziantepem obowiązuje do czerwca 2027 roku. Jednocześnie jest to ostatnia szansa, aby turecki zespół spieniężył 22-latka. Inaczej latem przyszłego roku będzie do wzięcia za darmo.