Kozłowski dostał propozycję z Ekstraklasy. Na stole rekordowa oferta

08:58, 28. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  pogonsportnet.pl

Kacper Kozłowski ma szansę wrócić do PKO BP Ekstraklasy. Jak poinformował Daniel Trzepacz, pomocnik dostał ofertę od Pogoni Szczecin. Portowcy oferują mu 1,2 mln euro rocznie.

Kacper Kozłowski
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Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Kacper Kozłowski

Pogoń Szczecin złożyła ofertę Kozłowskiemu

Kacper Kozłowski za kilka miesięcy będzie obchodził dopiero 23. urodziny, a już może pochwalić się sporym doświadczeniem i bogatym CV. W styczniu 2022 roku został sprzedany przez Pogoń Szczecin do Brighton za 11 milionów euro. Premier League jednak nie podbił, co skończyło się wypożyczeniami do Union SG raz Brighton. Karierę odbudował w Turcji, gdzie gra od dwóch sezonów.

W lipcu 2024 roku trafił do Gaziantep FK za jedyne 200 tysięcy euro. Stał się tam ważnym piłkarzem wyjściowej jedenastki, zdobywając łącznie 10 bramek i 11 asyst w 63 meczach. Niewykluczone, że w najbliższej przyszłości wróci do Ekstraklasy.

Daniel Trzepacz z serwisu pogonsportnet.pl poinformował, że Kozłowski ma na stolę rekordową ofertę z ligi polskiej. Ofensywnego pomocnika chce sprowadzić… Pogoń Szczecin. Portowcy marzą o powrocie wychowanka i złożyli mu propozycję. Oferta zakłada trzyletni kontrakt z opcją przedłużenia o dwa lata. Uwagę zwraca jednak wysokość wynagrodzenia, które wynosi 1,2 mln euro rocznie. Biorąc pod uwagę realia Ekstraklasy, byłaby to jedna z najwyższych umów w lidze. Dodatkowo Pogoń musiałaby wykupić go z tureckiego klubu.

Kontrakt piłkarza z Gaziantepem obowiązuje do czerwca 2027 roku. Jednocześnie jest to ostatnia szansa, aby turecki zespół spieniężył 22-latka. Inaczej latem przyszłego roku będzie do wzięcia za darmo.

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