Chorwacja zdołała zrehabilitować się za porażkę z Belgią i pokonała niżej notowaną Słowenię. Medaliści MŚ 2022 zapewnili sobie zwycięstwo w samej końcówce meczu w Varaždinie.

Pixsell/ Alamy Na zdjęciu: Chorwacja - Słowenia

Chorwacja rusza na MŚ podbudowana zwycięstwem

Podczas zgrupowania przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata 2026 Chorwacja zaplanowała dwa spotkania towarzyskie. Podopieczni Zlatko Dalicia 2 czerwca w Rijece podejmowali Belgię. Goście triumfowali 2:0 po golach Youriego Tielemansa i Romelu Lukaku. W drugim meczu Vatreni zmierzyli się ze Słowenią.

Premierowa bramka rywalizacji w Varaždinie padła dopiero w 51. minucie. Luka Modrić skorzystał z dogrania Ivana Perisicia i pokonał Jana Oblaka. Słowenia zdołała wyrównać nieco ponad pół godziny później. W 83. minucie Dominik Livaković musiał sięgać do siatki po strzale Andraża Sporara.

Chorwaci postanowili rozstrzygnąć to starcie na swoją korzyść i w trzeciej minucie doliczonego czasu gry po raz drugi zaskoczyli golkipera Atletico. Tym razem z trafienia cieszył się Mario Pasalić, któemu asystował Josip Stanosić.

Brązowi medaliści MŚ 2026 w pierwszej fazie zbliżającego się mundialu będą rywalizowali z Anglią, Panamą i Ghaną. Zespół Zlatko Dalicia zagra w grupie L.