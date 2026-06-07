Medalista MŚ wygrywa przed mundialem. Gol w samej końcówce

22:53, 7. czerwca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Chorwacja zdołała zrehabilitować się za porażkę z Belgią i pokonała niżej notowaną Słowenię. Medaliści MŚ 2022 zapewnili sobie zwycięstwo w samej końcówce meczu w Varaždinie.

Chorwacja - Słowenia
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Pixsell/ Alamy Na zdjęciu: Chorwacja - Słowenia

Chorwacja rusza na MŚ podbudowana zwycięstwem

Podczas zgrupowania przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata 2026 Chorwacja zaplanowała dwa spotkania towarzyskie. Podopieczni Zlatko Dalicia 2 czerwca w Rijece podejmowali Belgię. Goście triumfowali 2:0 po golach Youriego Tielemansa i Romelu Lukaku. W drugim meczu Vatreni zmierzyli się ze Słowenią.

Premierowa bramka rywalizacji w Varaždinie padła dopiero w 51. minucie. Luka Modrić skorzystał z dogrania Ivana Perisicia i pokonał Jana Oblaka. Słowenia zdołała wyrównać nieco ponad pół godziny później. W 83. minucie Dominik Livaković musiał sięgać do siatki po strzale Andraża Sporara.

Chorwaci postanowili rozstrzygnąć to starcie na swoją korzyść i w trzeciej minucie doliczonego czasu gry po raz drugi zaskoczyli golkipera Atletico. Tym razem z trafienia cieszył się Mario Pasalić, któemu asystował Josip Stanosić.

Brązowi medaliści MŚ 2026 w pierwszej fazie zbliżającego się mundialu będą rywalizowali z Anglią, Panamą i Ghaną. Zespół Zlatko Dalicia zagra w grupie L.

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