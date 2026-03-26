Lewandowski daje nadzieję reprezentacji Polski! Znakomita asysta Szymańskiego [WIDEO]

22:25, 26. marca 2026
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Robert Lewandowski zdobył wyrównującą bramkę w drugiej połowie w meczu z Albanią. Reprezentacja Polski walczy o finał baraży o mistrzostwa świata 2026.

Polska - Albania
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Polska - Albania

Gol Roberta Lewandowskiego!

Reprezentacja Polski kontynuuje walkę o awans na mistrzostwa świata 2026. W czwartek Biało-Czerwoni zmierzyli się w półfinale baraży z Albanią na PGE Narodowym w Warszawie. Spotkanie przyciągnęło uwagę kibiców, a selekcjoner Jan Urban w bramce postawił na Kamila Grabara oraz na skrzydle na Filipa Rózgę. Dla 19-latka był to trzeci występ w kadrze narodowej.

Początek meczu nie ułożył się po myśli Polaków. W 42. minucie po błędzie Jana Bednarka, który nie przeciął długiego podania, piłka trafiła do Arbera Hoxhy. Napastnik Albanii minął polskiego bramkarza i strzelił do pustej bramki, dając prowadzenie swojej drużynie.

Po przerwie Jan Urban wprowadził zmiany. Na boisku pojawił się Oskar Pietuszewski w miejsce Rózgi, a w 62. minucie wszedł Karol Świderski. W 63. minucie po rzucie rożnym wykonywanym przez Sebastiana Szymańskiego, do piłki dopadł Robert Lewandowski i wyrównał wynik meczu.

Dzięki tej bramce Biało-Czerwoni nadal pozostają w grze o finał baraży i awans na mundial. Kolejny mecz zdecyduje, kto w przyszłym roku będzie reprezentował Polskę na mistrzostwach świata.

