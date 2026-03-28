Lewandowski będzie jak Ronaldo?! Były kadrowicz wieszczy sensacyjny scenariusz

14:02, 28. marca 2026
Wojciech Mazurek

Robert Lewandowski jeszcze nie wie, jaka będzie jego przyszłość w reprezentacji Polski. Wiele może zależeć od najbliższych Mistrzostw Świata 2026. Piotr Świerczewski w rozmowie z TVP Sport sugeruje, że napastnik może wystąpić nawet na Euro w 2028 roku.

MTB Photo / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski może zagrać na Mistrzostwach Europy 2028

Reprezentacja Polski walczy o awans na Mistrzostwa Świata 2026. Pierwszy krok podopieczni Jana Urbana wykonali w czwartek, wygrywając w półfinale z Albanią (2:1). Jedną z bramek zdobył Robert Lewandowski, dla którego było to 89. trafienie z orzełkiem na piersi. Dorobek strzelecki może poprawić za kilka dni w meczu ze Szwecją. Potem w przypadku zwycięstwa na ostatnim dla niego mundialu.

Przyszłość Roberta Lewandowskiego w reprezentacji to wciąż duża niewiadoma. Sam piłkarz zapytany o to na konferencji prasowej odpowiedział, że nie wie, co przyniesie przyszłość. Piotr Świerczewski w rozmowie z TVP Sport zasugerował, że 37-latek może nawet wystąpić na Mistrzostwach Europy w 2028 roku. Jako przykład podał Cristiano Ronaldo, który niedawno obchodził 41. urodziny, a za kilka miesięcy zagra na Mistrzostwach Świata. Jeśli zagrałby na następnym Euro, miałby wtedy 40 lat.

Myślę, że Robert może jeszcze zagrać nie tylko na tym mundialu, ale być może także na kolejnym Euro za dwa lata. Tutaj wszystko zależy od niego. Gra w jednym z najlepszych klubów na świecie, praktycznie nie ma kontuzji i cały czas funkcjonuje w bardzo dobrym rytmie sportowym. Do tego prowadzi się niezwykle profesjonalnie – mówił Piotr Świerczewski w rozmowie z TVP Sport.

Dziś wiek nie jest już taką barierą jak kiedyś. Jeśli zdrowie dopisze, spokojnie może jeszcze długo grać na wysokim poziomie. Cristiano Ronaldo ma 41 lat i zagra na mistrzostwach świata. Robert za dwa lata będzie mieć 40 i niewykluczone, że pojedzie na swoje kolejne Euro – dodał.

