Lewandowski będzie jak Ronaldo?! Były kadrowicz wieszczy sensacyjny scenariusz

Robert Lewandowski jeszcze nie wie, jaka będzie jego przyszłość w reprezentacji Polski. Wiele może zależeć od najbliższych Mistrzostw Świata 2026. Piotr Świerczewski w rozmowie z TVP Sport sugeruje, że napastnik może wystąpić nawet na Euro w 2028 roku.

MTB Photo / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski może zagrać na Mistrzostwach Europy 2028

Reprezentacja Polski walczy o awans na Mistrzostwa Świata 2026. Pierwszy krok podopieczni Jana Urbana wykonali w czwartek, wygrywając w półfinale z Albanią (2:1). Jedną z bramek zdobył Robert Lewandowski, dla którego było to 89. trafienie z orzełkiem na piersi. Dorobek strzelecki może poprawić za kilka dni w meczu ze Szwecją. Potem w przypadku zwycięstwa na ostatnim dla niego mundialu.

Przyszłość Roberta Lewandowskiego w reprezentacji to wciąż duża niewiadoma. Sam piłkarz zapytany o to na konferencji prasowej odpowiedział, że nie wie, co przyniesie przyszłość. Piotr Świerczewski w rozmowie z TVP Sport zasugerował, że 37-latek może nawet wystąpić na Mistrzostwach Europy w 2028 roku. Jako przykład podał Cristiano Ronaldo, który niedawno obchodził 41. urodziny, a za kilka miesięcy zagra na Mistrzostwach Świata. Jeśli zagrałby na następnym Euro, miałby wtedy 40 lat.

– Myślę, że Robert może jeszcze zagrać nie tylko na tym mundialu, ale być może także na kolejnym Euro za dwa lata. Tutaj wszystko zależy od niego. Gra w jednym z najlepszych klubów na świecie, praktycznie nie ma kontuzji i cały czas funkcjonuje w bardzo dobrym rytmie sportowym. Do tego prowadzi się niezwykle profesjonalnie – mówił Piotr Świerczewski w rozmowie z TVP Sport.

– Dziś wiek nie jest już taką barierą jak kiedyś. Jeśli zdrowie dopisze, spokojnie może jeszcze długo grać na wysokim poziomie. Cristiano Ronaldo ma 41 lat i zagra na mistrzostwach świata. Robert za dwa lata będzie mieć 40 i niewykluczone, że pojedzie na swoje kolejne Euro – dodał.