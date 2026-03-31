Kulesza zapowiedział, że Urban zostanie. Tak zareagował selekcjoner

00:17, 1. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek

Cezary Kulesza od razu po meczu zapowiedział, że Jan Urban pozostanie selekcjonerem reprezentacji Polski. 63-latek skomentował fakt, że zostanie w kadrze podczas konferencji prasowej.

Jan Urban
Marcin Bulanda / PressFocus Na zdjęciu: Jan Urban

Urban zostaje w kadrze. „Prezes Kulesza widzi, że idziemy w dobrym kierunku”

Reprezentacja Polski, choć nie zagra na Mistrzostwach Świata 2026, będzie kontynuować projekt rozpoczęty latem ubiegłego roku, gdy drużynę przejął Jan Urban. Kontrakt selekcjonera wygasł po porażce ze Szwecją w finale baraży, ale mimo to 63-latek pozostanie na stanowisku. Od razu po spotkaniu Cezary Kulesza poinformował, że umowa zostanie przedłużona.

Od razu o temat kontraktu został zapytany podczas konferencji prasowej. Jan Urban nie ukrywał, że nie myślał o tym, czy w przypadku porażki przestanie pracować z drużyną narodową. Nową umowę skomentował tak, że prezes Cezary Kulesza widzi progres zespołu.

Wiedziałem, w jakiej sytuacji jestem. Nie przejmowałem się tym w ogóle. W ogóle nie myślałem o tym, że jak przegramy, to nie będę trenerem. To są decyzję, na które nie mam wpływu. […] Widocznie prezes Kulesza był przekonany, że idziemy w dobrym kierunku i jest przyszłość drużyny, więc stąd taka, a nie inna decyzja – powiedział Jan Urban na konferencji prasowej.

Urban pracuje z kadrą od lipca 2025 roku. Za jego kadencji Polska rozegrała 8 meczów, a bilans na stanowisku selekcjonera to 5 zwycięstw, 2 remisy i porażka. Tym samym przegrywając ze Szwecją, przerwał passę siedmiu spotkań z rzędu bez porażki.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości