Kulesza nagle wypalił. Wiadomo, co z kontraktem Urbana

23:06, 31. marca 2026
Wojciech Mazurek
Jan Urban pozostanie selekcjonerem reprezentacji Polski - poinformował Cezary Kulesza. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej opublikował komunikat w mediach społecznościowych..

Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Reprezentacja Polski przegrała ze Szwecją, a co za tym idzie, nie zagra na najbliższych Mistrzostwach Świata. Biało-Czerwoni dwukrotnie skutecznie gonili wynik, ale nie mieli czasu na to, żeby odpowiedzieć na trzeciego gola pod koniec spotkania. Warto dodać, że brak awansu oznacza, że kontrakt Jana Urbana wygaśnie z dniem 1 kwietnia 2026 roku. Cezary Kulesza nieoczekiwanie ujawnił przyszłość selekcjonera.

Od razu po meczu ze Szwecją prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej zamieścił wpis w mediach społecznościowych. W ostatnim zdaniu zdradził, że poinformował drużynę, że kontrakt z Janem Urbanem zostanie przedłużony. Można się spodziewać, że do końca eliminacji Mistrzostw Europy 2028. Szczegóły jednak poznamy zapewne w ciągu kilku bądź kilkunastu najbliższych dni.

– Piłka bywa brutalna. Niestety zabraknie nas na Mistrzostwach Świata. Wszyscy czujemy niedosyt. Przed chwilą w szatni podziękowałem drużynie za walkę. Poinformowałem również, że kontrakt z Janem Urbanem zostanie przedłużony – napisał Cezary Kulesza.

Jan Urban pracuje z reprezentacją od lipca 2025 roku. Kadrę przejął w trakcie eliminacji. Do meczu ze Szwecją był niepokonany. Na swoim koncie miał serię siedmiu spotkań z rzędu bez porażki. Podobną serię miał tylko Wojciech Łazarek i Michał Probierz.

