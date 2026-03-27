Kędziora wprost po debiucie Pietuszewskiego. „Robi różnicę na boisku”

Reprezentacja Polski pokonała Albanię (2:1) w półfinale baraży o awans na Mistrzostwa Świata. Tomasz Kędziora w pomeczowej rozmowie z dziennikarzami ocenił debiut Oskara Pietuszewskiego.

Pietuszewskiego zadebiutował. Kędziora mówi wprost: „robi różnicę”

Reprezentacja Polski po trudnym boju pokonała Albanię (2:1). Biało-Czerwoni musieli gonić wynik, ponieważ do przerwy przegrywali różnicą jednego gola. Po zmianie stron udało się odwrócić losy spotkania, a na listę strzelców wpisali się Robert Lewandowski i Piotr Zieliński. Od początku drugiej połowy na boisku pojawił się Oskar Pietuszewski. Dla nastolatka był to debiut w reprezentacji.

Pietuszewski pokazał się z dobrej strony, często wchodząc w akcje jeden na jednego z Albańczykami. Tomasz Kędziora, czyli jeden z najbardziej doświadczonych zawodników w kadrze zdradził w pomeczowych rozmowach, że 17-latek robi różnicę na boisku.

– Wiadomo, jak wchodzi młody chłopak i robi różnicę na boisku, to tylko jest na plus dla całej reprezentacji. Tylko się cieszyć, że mamy takiego zawodnika – mówił Kędziora o debiucie Oskara Pietuszewskiego.

Kędziora opowiedział również o tym, jak z jego perspektywy wyglądał przebieg spotkania. Koniec końców zaznaczył, że najważniejsze było to, że po przerwie Biało-Czerwoni potrafili odwrócić wynik meczu i odnieść zwycięstwo.

– Wiedzieliśmym, że Albania trochę się cofnie. Chcieliśmy ich rozruszać, szukać piłki od boku, żeby wejść w pole karne tak jak w początkowych minutach. Później gra się trochę wyrównała, oni nie stwarzali sytuacji, my również nie stwarzaliśmy za dużo okazji. Popełniliśmy błąd, bo strzelili nam bramkę do szatni, ale w drugiej połowie udało się odwrócić losy meczu i to jest najważniejsze – powiedział Tomasz Kędziora w rozmowie z dziennikarzami.