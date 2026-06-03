Ten klub chce Ter Stegena. To 4-krotny zwycięzca Ligi Mistrzów

20:32, 3. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Sport

Marc-Andre ter Stegen musi szukać nowego klubu. Hansi Flick skreślił byłego kapitana FC Barcelony. Jak podaje Sport, bramkarzem interesuje się AFC Ajax, który szuka doświadczonego golkipera.

Marc-Andre ter Stegen
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Ajax zainteresował się Ter Stegenem

Na pewno nie w ten sposób Marc-Andre ter Stegen wyobrażał sobie końcówkę kariery w FC Barcelonie. Wraz z kontuzją, jakiej doznał we wrześniu 2024 roku, stracił miejsce między słupkami Katalończyków. Absencja, która trwała wiele miesięcy sprawiła, że rywalizację o miano „jedynki” wygrał Wojciech Szczęsny. Z kolei latem tamtego roku Blaugrana sięgnęła na rynku transferowym po Joana Garcię.

Ter Stegen został jesienią na Camp Nou, ale zagrał tylko w jednym meczu Pucharu Króla. Co więcej, wystąpił w nim, ponieważ miejsce w bramce oddał mu Wojciech Szczęsny. Gdyby nie decyzja byłego reprezentanta Polski, Niemiec byłby przyspawany do ławki.

Brak perspektyw na grę sprawił, że 34-latek w końcu zdecydował się zmienić otoczenie. W styczniu trafił na wypożyczenie do Girony, żeby zwiększyć szanse na wyjazd na Mistrzostwa Świata. Niestety, ale doznał kolejnej kontuzji i udało mu się zagrać tylko dwa mecze. Po sezonie wrócił do Barcelony, ale Hansi Flick go skreślił. Wobec tego dostał zielone światło na poszukiwanie nowego klubu.

Na ten moment nie wiadomo, gdzie trafi. Natomiast zainteresowanie bramkarzem rośnie z dnia na dzień. Z informacji dziennika Sport wynika, że Ter Stegen może przenieść się do Ajaksu Amsterdam. Holendrzy szukają doświadczonego golkipera na przyszły sezon. Drużyna z Amsterdamu ma za sobą słabą kampanię, w której zajęli dopiero 5. miejsce w tabeli.

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