FC Barcelona wkrótce może uszczuplić kadrę. Roony Bardghji jest łączony z przeprowadzką do Premier League. Szwed znalazł się na radarze Leeds United - informuje "TEAMtalk".

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Roony Bardghji wzbudził zainteresowanie Leeds United

FC Barcelona powolnym krokiem buduje kadrę na nowy sezon. Duma Katalonii planuje kolejne ruchy. A jednym z nich może być odejście utalentowanego zawodnika. Serwis „TEAMtalk” zdradza, że tematem dywagacji transferowych jest Roony Bardghji. Młody Szwed może wylądować w Premier League, ponieważ znalazł się w kręgu zainteresowań Leeds United.

Roony Bardghji może nie być zadowolony ze swojej roli u Hansiego Flicka. Szwed pełnił tylko rolę rezerwowego. FC Barcelona zatem może dać wolną rękę piłkarzowi w poszukiwaniu sobie nowego zespołu. Jednak zapewne chodzić będzie wyłącznie o wypożyczenie. Duma Katalonii wiążę przyszłość ze swoim diamentem i są małe szanse, że w grę wchodzi definitywne rozstanie.

Przeprowadzka do Leeds United byłaby dla Roony’ego Bardghjia dobrą okazją na regularną grę. Na dodatek na poziomie Premier League. Szwed raczej nie miałby problemu ze znalezieniem sobie miejsca w wyjściowym składzie. FC Barcelona może mieć to na uwadze. Ich diament zebrałby odpowiednie doświadczenie, jeśli trafiłby na wypożyczenie do angielskiego zespołu.

W minionym sezonie Roony Bardghji rozegrał 28 spotkań pod okiem Hansiego Flicka. Zawodnika Dumy Katalonii zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.