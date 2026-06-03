Urban namieszał! Składy na mecz Polska – Nigeria

Reprezentacja Polski zmierzy się z Nigerią. Jan Urban odsłonił karty, ujawniając wyjściową jedenastkę. Od początku zagra m.in. Robert Lewandowski. Oto składy na mecz Polska - Nigeria.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Składy na mecz Polska – Nigeria

Reprezentacja Polski zmierzy się w środę (3 czerwca) z Nigerią w meczu towarzyskim na PGE Narodowym. Będzie to ostatnie spotkanie, które rozegrają Biało-Czerwoni przed jesienną Ligą Narodów. W porównaniu do ostatniego spotkania w wyjściowej jedenastce jest kilka zmian.

Zapowiadana zmiana w bramce stała się faktem. Od początku między słupkami zagra Kamil Grabara. W obronie po raz pierwszy od początku z orzełkiem na piersi zagra Kacper Potulski. Towarzyszyć mu będą Jan Bednarek oraz Przemysław Wiśniewski.

Na wahadłach zobaczymy Nicolę Zalewskiego oraz Jakuba Kamińskiego. Z kolei w środku pola tercet pomocników stworzą Piotr Zieliński, Bartosz Slisz oraz Sebastian Szymański. Jako dwóch napastników zagra Robert Lewandowski z Karolem Świderskim.

Składy na mecz Polska – Nigeria:

Polska: Grabara – Wiśniewski, Potulski, Bednarek – Kamiński, Szymański, Slisz, Zieliński, Zalewski – Świderski, Lewandowski

Nigeria: Okoye – Bewene, Ogbu, Fernandez, Onyemaechi – Ndidi, Onyeka, Nnadi, Simon – Adams, Moffi

Przypomnijmy, że w pierwszym meczu towarzyskim z Ukrainą, który odbył się kilka dni temu, reprezentacja Polski przegrała (0:2). Do wyniku trzeba jednak podchodzić z ostrożnością, ponieważ był to tylko sparing, a Jan Urban dokonał ośmiu zmian w trakcie meczu. Celem tego zgrupowania jest przede wszystkim sprawdzenie nowych zawodników. W ostatnim starciu zadebiutowało aż czterech piłkarzy.