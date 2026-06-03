Paris Saint-Germain jest gotowe przeprowadzić wielki transfer. Mistrzowie Francji są faworytem do pozyskania Eliego Juniora Kroupiego. Bournemouth oczekuje jednak za swoją gwiazdę aż 100 milionów euro - donosi "Foot Mercato".

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

PSG musi zapłacić 100 milionów euro za Kroupiego

Paris Saint-Germain dokonało wielkiej rzeczy. Podopieczni Luisa Enrique obronili triumf w Lidze Mistrzów. Paryżanie są właściwie kompletnym zespołem, ale władze klubu mogą wkrótce rozbić bank. Z informacji przekazanych przez „Foot Mercato” dowiadujemy się, że mistrzowie Francji są faworytem do pozyskania Eliego Juniora Kroupiego z Bournemouth.

Transfer utalentowanego napastnika będzie jednak wiązał się z ogromnym wydatkiem. Aż szokującym. Wspomniane źródło zdradza, że Bournemouth wycenia swoją gwiazdę na 100 milionów euro. Francuz jest niezwykle utalentowanym zawodnikiem, ale ta kwota wydaje się przesadzona. Innego zdania są jednak paryżanie, którzy nie zwracają na to specjalnej uwagi.

Eli Junior Kroupi jest niezwykle łakomym kąskiem na rynku transferowym i w grze o jego transfer liczyło się kilka innych topowych klubów. Nie tak dawno napastnik Bournemouth był również łączony z Bayernem Monachium. Jednak to Paris Saint-Germain stoi na dobrej drodze, aby pozyskać młodzieżowego reprezentanta Trójkolorowych.

W poprzednim sezonie Eli Junior Kroupi rozegrał 35 spotkań w koszulce Bournemouth. Francuski snajper zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 13 trafień.