Kanada zawalczy z RPA o 1/8 finału MŚ. Oto przewidywane składy

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy reprezentacji Kanady

Mistrzostwa Świata 2026: przewidywane składy na mecz RPA – Kanada

Już w niedzielę o godzinie 21:00 czeka nas pierwsze spotkanie fazy pucharowej Mistrzostw Świata 2026. O awans do 1/8 finału zagra Kanada z Republiką Południowej Afryki. Obie reprezentacje zajęły drugie miejsca w swoich grupach. Po drodze do 1/16 finału zespół Jesse Marscha rozbił Katar aż 6:0, ale musiał uznać wyższość Szwajcarii, przegrywając 1:2.

Z kolei podopieczni Hugo Broosa niespodziewanie pokonali w ostatnim meczu fazy grupowej Koreę Południową 1:0. Na papierze faworytem są oczywiście Kanadyjczycy, którzy będą liczyć na gole Jonathana Davida. Mimo to nie można skreślać coraz lepszej z meczu na mecz reprezentacji RPA.

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Marsch nie będzie miał do dyspozycji Ismaela Kone, który odniósł poważną kontuzję w meczu z Katarem oraz Alfie Jonesa. Z kolei Hugo Broos nie może liczyć na wciąż zawieszonego na trzy mecze Thembę Zwane.

Przewidywane składy na mecz 1/16 finału RPA – Kanada:

RPA: Williams – Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba – Sithole, Mokoena – Maseko, Mofokeng, Appollis – Makgopa

Kanada: Crepeau – Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea – Buchanan, Choiniere, Saliba, Ahmed – David, Larin

Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 21:00. Sędzią spotkania jest Portugalczyk Joao Pinheiro.