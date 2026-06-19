Kanada rozgromiła Katar. Meksyk pierwszą drużyną z awansem

Kanada urządziła prawdziwy pokaz siły i rozbiła Katar aż 6:0, odnosząc pierwsze zwycięstwo w historii swoich występów na mundialach. Kilka godzin później Meksyk pokonał Koreę Południową i jako pierwszy zespół zapewnił sobie miejsce w fazie pucharowej mistrzostw świata.

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Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Jonathan David

Kanada nie miała litości dla Kataru

Po pierwszej kolejce sytuacja w grupie B była niezwykle wyrównana. Wszystkie zespoły miały po jednym punkcie, ale drugie spotkania całkowicie zmieniły układ tabeli.

Kanadyjczycy od początku narzucili swoje warunki w starciu z Katarem. Wynik już w 16. minucie otworzył Cyle Larin, a niespełna kwadrans później prowadzenie podwyższył Jonathan David.

Sytuację Katarczyków dodatkowo skomplikowała czerwona kartka dla Homama Al-Amina w 33. minucie. Jeszcze przed przerwą David zdobył drugiego gola i Kanada schodziła do szatni z komfortowym prowadzeniem 3:0.

Po zmianie stron Katar stracił kolejnego zawodnika. W 53. minucie z boiska wyleciał Assim Madibo, a grający w dziewiątkę rywale nie byli już w stanie przeciwstawić się rozpędzonym gospodarzom.

Kolejne bramki zdobyli Nathan-Dylan Saliba oraz Jonathan David, który skompletował hat-tricka. Między nimi padło jeszcze trafienie samobójcze Mohameda Naceura Almanai.

Ostatecznie Kanada wygrała aż 6:0, odnosząc pierwsze zwycięstwo w historii swoich występów na mistrzostwach świata.

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Meksyk jako pierwszy zameldował się w fazie pucharowej

Kilka godzin później poznaliśmy pierwszego uczestnika fazy pucharowej mundialu 2026. Został nim Meksyk, który pokonał Koreę Południową 1:0.

Po bezbramkowej pierwszej połowie decydujący moment nastąpił tuż po przerwie. W 50. minucie fatalny błąd popełnił bramkarz reprezentacji Korei Południowej, wypuszczając piłkę z rąk. Najszybciej zareagował Luis Romo, który skierował futbolówkę do siatki.

Jak się później okazało, był to jedyny gol meczu. Meksykanie utrzymali prowadzenie do końcowego gwizdka i dopisali kolejne trzy punkty.

Po zwycięstwie nad Republiką Południowej Afryki oraz Koreą Południową współgospodarze turnieju mają komplet sześciu punktów i jako pierwsi zapewnili sobie awans do 1/16 finału mistrzostw świata.

W ostatniej kolejce fazy grupowej Meksyk zmierzy się z Czechami.

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