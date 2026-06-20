Gyokeres i Isak w centrum uwagi. Potter ujawnił plan

17:43, 20. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Fifa.com

Reprezentacja Szwecji przed meczem z Holandią na MŚ 2026 w Houston otrzymała jasny sygnał od Grahama Pottera. Anglik podkreślił równowagę w składzie i swobodę gry ofensywnych liderów.

Graham Potter
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fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Graham Potter

Jeden mecz, wiele znaków zapytania. Graham Potter przed kluczowym starciem

Reprezentacja Szwecji przygotowuje się do jednego z kluczowych spotkań fazy grupowej mistrzostw świata 2026. Skandynawowie na stadionie NRG zmierzą się z Holandią w meczu grupy F, który może mieć istotne znaczenie dla układu tabeli. Głos zabrał selekcjoner Szwedów.

– Wiemy, jakie mamy atuty. Zrównoważyliśmy skład, aby Ci chłopcy mogli cieszyć się grą w piłkę nożną. Zapowiada się emocjonujący mecz – powiedział Graham Potter cytowany przez Fifa.com, odnosząc się m.in. do Víctora Gyokeresa i Aleksandra Isaka.

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Trener odniósł się także do często powtarzanego dylematu dotyczącego zmian w wygrywającym zespole. – Zawsze pojawia się pytanie, czy zmieniać zwycięski skład. Staramy się znaleźć równowagę między ciągłością i stabilnością z jednej strony, a chęcią innych zawodników, by znaleźć się w wyjściowym składzie oraz tych, którzy mogą wejść z ławki, z drugiej – dodał selekcjoner reprezentacji Szwecji.

W pierwszej kolejce grupy F piłkarze Oranje zremisowali z Japonią (2:2), natomiast Szwecja pewnie pokonała Tunezję (5:1). Oznacza to, że bezpośrednie starcie w Houston może znacząco wpłynąć na sytuację w grupie przed ostatnią serią spotkań.

Faza grupowa turnieju potrwa do 27 czerwca. Tymczasem do 1/8 finału awansują dwie najlepsze drużyny z każdej grupy oraz osiem najlepszych zespołów z trzecich miejsc, co sprawia, że każdy punkt może mieć ogromne znaczenie w walce o dalszą fazę turnieju.

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