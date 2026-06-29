Holandia czy Maroko? To największy hit 1/16 finału mundialu

Mecz Holandia - Maroko to hit fazy 1/16 finału trwającego mundialu. Trudno wskazać wyraźnego faworyta, bowiem obie drużyny mają swoje mocne strony, a ich największe gwiazdy prezentują świetną formę.

fot. Passion2Press/Markus Fischer / Alamy Na zdjęciu: Ismael Saibari

Holandia pełna gwiazd, Maroko gotowe na kolejny sukces

Mecz Holandia – Maroko zapowiada się niezwykle emocjonująco – to bezwzględnie największy hit 1/16 finału mistrzostw świata. Niemożliwe jest wskazanie wyraźnego faworyta, bowiem obie drużyny mają swoje mocne strony i na tym mundialu prezentują się bardzo dobrze. Holendrzy zdominowali swoją grupę, zdobywając siedem punktów i rozbijając przy tym 5-1 Szwecję. Maroko z kolei zagrało jak równy z równym przeciwko Brazylii, a następnie pokonało swoich dwóch kolejnych rywali.

Holendrzy zaczęli zmagania na tym turnieju od remisu w meczu z Japonią. Później było już tylko lepiej – wysokie zwycięstwa nad Szwecją (5-1) oraz Tunezją (3-1). Być może kluczowa dla losów Oranje była decyzja Ronalda Koemana o postawieniu na Briana Brobbeya, który w pierwszym meczu siedział na ławce rezerwowych, a później zastąpił w pierwszej jedenastce Crysencio Sumerville’a.

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Maroko też w pierwszej kolejce podzieliło się punktami, choć w tym przypadku trudno było oczekiwać znacznie więcej. Mierzyło się bowiem z gwiazdorską Brazylią, która marzy o zdobyciu trofeum. Remis 1-1 nie oddaje w pełni tego, co kibice mogli zobaczyć na murawie – długimi fragmentami to Marokańczycy dominowali rywala, pokazując znacznie większą kulturę gry. Przeciwko Szkotom zawiodła skuteczność, choć do wygranej wystarczyła i tak tylko jedna bramka. Rywalizacja z Haiti była z kolei pokazem szaleństwa po obu stronach – również zakończona wygraną kadry Maroka.

Warto pamiętać, że Maroko nie jest kopciuszkiem. Choć trudno stawiać go w jednym rzędzie z największymi światowymi potęgami, faktem jest, że przed czterema laty dotarło do półfinału i otarło się o medal.

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Reprezentacja Holandii jest pełna gwiazd światowego formatu, choć oczywiście najbardziej „dopakowana” na papierze jest jej formacja obronna, której przewodzi Virgil van Dijk. Wygląda na to, że Ronald Koeman znalazł idealne zestawienie, które na tym mundialu zdaje egzamin. Czy Holendrzy będą jednak w stanie powstrzymać jakościową ofensywę Marokańczyków, a w szczególności Ismaela Saibariego? Zawodnik, który lada moment przeniesie się do Bayernu Monachium, strzelił we wszystkich trzech meczach fazy grupowej i nie zamierza na tym poprzestawać.

Oprócz Saibariego, defensywę Holendrów powinien nękać też Brahim Diaz. Po drugiej stronie nadzieją na gole jest Brian Brobbey, który w trakcie fazy grupowej wskoczył do pierwszego składu i zanotował już trzy trafienia.

Przewidywane składy na mecz Holandia – Maroko

Holandia: Verbruggen – Dumfries, van Hecke, van Dijk, van de Ven – Gravenberch, de Jong, Reijnders – Gakpo, Brobbey, Malen

Maroko: Bono – Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui – Bouaddi, El Aynaoui – Ounahi, Diaz, El Khannouss – Saibari

Kiedy odbędzie się spotkanie Holandia – Maroko?

Hitowe starcie w ramach 1/16 finału mistrzostw świata pomiędzy Holandią a Marokiem odbędzie się we wtorek, 30 czerwca, o godzinie 03:00 czasu polskiego. Transmisję telewizyjną z tego ciekawego meczu przeprowadzi kanał TVP 1. Pojedynek będzie można śledzić także na stronie internetowej tvpsport.pl oraz w aplikacji TVP Sport.