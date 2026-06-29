Niemcy – Paragwaj: przewidywane składy na mecz 1/16 finału mistrzostw świata

Reprezentacje Niemiec i Paragwaju zmierzą się w poniedziałek w 1/16 finału mistrzostw świata 2026. Stawką spotkania będzie awans do najlepszej szesnastki turnieju.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jamal Musiala

Problemy kadrowe Niemiec i Paragwaju

Niemcy przystępują do meczu po zajęciu pierwszego miejsca w grupie E, natomiast Paragwaj awansował do fazy pucharowej jako jeden z najlepszych zespołów z trzecich miejsc. Faworytem spotkania pozostaje reprezentacja Niemiec, która nie zamierza rewolucjonizować składu przed starciem o awans.

Selekcjoner Niemców nie będzie mógł skorzystać z Nico Schlotterbecka, który w meczu z Wybrzeżem Kości Słoniowej doznał poważnej kontuzji kostki. W środku defensywy ponownie mają zagrać Antonio Rudiger i Jonathan Tah. Do dyspozycji powinien być natomiast Nathaniel Brown, który opuścił ostatnie spotkanie z powodu problemów mięśniowych. W ataku od pierwszej minuty ponownie mają wystąpić Kai Havertz, Florian Wirtz i Jamal Musiala.

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W reprezentacji Paragwaju zabraknie zawieszonego Diego Gomeza. Do składu wraca za to Miguel Almiron, który odbył karę za kartki. Pod znakiem zapytania stoją występy Omara Alderete oraz Ramona Sosy. Obaj zmagają się z urazami i ich stan zdrowia będzie oceniany do ostatniej chwili.

Pierwszy gwizdek arbitra rozbrzmi o godzinie 22:30 czasu polskiego. Mecz będzie można obejrzeć na antenie TVP1 oraz w aplikacji TVP Sport.

Przewidywane składy na mecz Niemcy – Paragwaj

Niemcy: Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sane, Musiala, Wirtz; Havertz

Paragwaj: Gill; Caceres, Alderete, Velazquez, Alonso; Almiron, Galarza, Cubas, Mauricio; Avalos, Enciso