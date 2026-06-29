Ancelotti znalazł idealną jedenastkę? Przewidywane składy na mecz Brazylia – Japonia

Brazylia w ramach 1/16 finału mierzy się w poniedziałek z Japonią. Prezentujemy przewidywane składy obu drużyn. Na kogo postawi Carlo Ancelotti?

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Brazylii

Brazylia rozbiła Szkotów, Ancelotti nic nie zmieni?

Reprezentacja Brazylii zdobyła w grupie siedem punktów i wywalczyła pewny awans do fazy pucharowej. W ramach 1/16 finału czeka ją ciekawa rywalizacja z Japonią – drużyną, która uchodzi za bardzo niewygodną dla rywali. Japończycy są szybcy, grają techniczną piłkę, a przy tym solidnie bronią. Czy to wystarczy, aby zatrzymać potęgę z Ameryki Południowej?

Na papierze faworytem jest oczywiście Brazylia, która marzy nawet o wygraniu mistrzostw świata. Inauguracja z Marokiem nie była szczególnie dobra, ale dwa kolejne mecze pewnie wygrała, co sugeruje, że Carlo Ancelotti znalazł idealne zestawienie pierwszej jedenastki.

Mundial na ławce rezerwowych zaczął Matheus Cunha, ale na dzisiaj jest pewniakiem do pierwszego składu. Miejsce utrzymają też Casemiro, Bruno Guimaraes oraz Lucas Paqueta. Jedyną niewiadomą może być obsada prawego skrzydła, choć pod nieobecność Raphinhi gra tam głównie Rayan.

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Mecz Brazylia – Japonia rozpocznie się w poniedziałek 29 czerwca o godzinie 19:00.

Przewidywane składy na mecz Brazylia – Japonia

Brazylia: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos – Casemiro, Guimaraes, Paqueta – Vinicius, Cunha, Rayan

Japonia: Suzuki – Tomiyasu, Taniguchi, Ito – Doan, Sano, Tanaka, Nakamura – Kamada, Maeda, Ueda