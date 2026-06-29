Barcelona nie może na nim polegać?! Yamal ma duże wątpliwości

12:32, 29. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  El Nacional

Lamine Yamal i Raphinha to wielkie gwiazdy Barcelony. Młody Hiszpan uważa jednak, że Brazylijczyk przez swoje problemy zdrowotne nie może stanowić o sile drużyny - ujawnia "El Nacional".

Lamine Yamal i Raphinha
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal i Raphinha

Raphinha nie powinien być liderem Barcelony. Tak uważa Yamal

Barcelona w minionym sezonie sięgnęła po mistrzostwo Hiszpanii oraz Superpuchar Hiszpanii, ale nie zdołała zrealizować głównego celu, jakim był triumf w Lidze Mistrzów. Swoją przygodę w tych rozgrywkach zakończyła już w ćwierćfinale, gdzie lepsze okazało się Atletico Madryt. Drużyna Hansiego Flicka w kluczowym okresie była osłabiona, bowiem z problemami zdrowotnymi mierzył się Raphinha. Zastępował go między innymi Marcus Rashford, który niestety sobie nie poradził, a słabszymi występami stracił szansę na pozostanie w klubie na dłużej.

Blaugrana zrezygnowała bowiem z Rashforda i postawiła na transfer Anthony’ego Gordona. Angielski skrzydłowy ma być dodatkowym rozwiązaniem w ofensywie, a jego transfer pozwala Flickowi na przesunięcie Raphinhi do środka pola. „El Nacional” ujawnia doniesienia o potencjalnym zgrzycie w szatni Barcelony, w którym mogą wziąć udział dwie największe gwiazdy linii ataku – Lamine Yamal oraz właśnie Brazylijczyk.

Młodszy kolega ma uważać, że Barcelona nie może dłużej opierać się na Raphinhi. Nie chodzi o jego jakość piłkarską, która wciąż jest olbrzymia, ale dyspozycyjność i problemy z urazami. Podczas trwających mistrzostw świata doznał nawrotu kontuzji, z którą mierzył się w końcówce sezonu.

Flick powinien zareagować i przebudować wyjściową jedenastkę, tak aby Raphinha nie był już liderem ofensywy. Jeśli będzie częściej odpoczywał i siadał na ławce rezerwowych, prawdopodobnie pozwoli mu to uniknąć poważniejszych problemów ze zdrowiem.

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