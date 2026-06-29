Ancelotti zabrał głos nt. Neymara. Wiadomo, czy zagra z Japonią

Neymar nie jest gotowy do gry w dłuższym wymiarze czasu niż piętnaście minut. Taką informacją podzielił się z dziennikarzami Carlo Ancelotti. Brazylia spotka się z Japonią w 1/16 finału MŚ 2026.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar może zagrać z Japonią, ale tylko 15 minut

Reprezentacja Brazylii zagra w poniedziałek wieczorem z Japonią w meczu, którego stawką będzie awans do 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. Canarinhos, choć będą faworytem, nie mają łatwego zadania. Drużyna z Azji prezentuje się tak dobrze, że wielu ekspertów spodziewa się trudnego spotkania dla podopiecznych Carlo Ancelottiego. Wielu kibiców interesuje sprawa Neymara.

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Neymar pojechał na mundial z kontuzją, przez co opuścił dwa pierwsze spotkania. Nie zagrał z Marokiem, a także Haiti. Na boisku pojawił się dopiero w ostatnim starciu ze Szkocją. Na murawie zameldował się w 76. minucie, wchodząc za Matheusa Cunhę.

Carlo Ancelotti na konferencji prasowej został zapytany o ewentualny występ Neymara w meczu z Japonią. Selekcjoner reprezentacji Brazylii zasugerował, że piłkarz czuje się dobrze, ale jest gotów wystąpić tylko 15 minut w zależności od przebiegu meczu.

– Neymar robi postępy, rozwija się w sposób prawidłowy. W ostatnim tygodniu poszedł do przodu, ale szkoda, że nie mógł z nami trenować przez cały czas. Czuje się dobrze, ale może zagrać jedynie 15 minut. Zależy to oczywiście od rozwoju spotkania – mówił Ancelotti.

Spotkanie Brazylia – Japonia odbędzie się w poniedziałek (29 czerwca). Pierwszy gwizdek o godzinie 19:00. Zwycięzca awansuje do 1/18 finału, gdzie spotka się z wygranym pary Wybrzeże Kości Słoniowej – Norwegia.