Dzisiejsze i jutrzejsze mecze mundialu. Rozpiska na dzisiaj i jutro (29.06/30.06)

Dzisiejsze mecze mundialu (29.06.2026)
W niedzielny wieczór zainaugurowała faza pucharowa Mistrzostw Świata 2026. W pierwszym meczu 1/16 finału Kanada pokonała Republikę Południowej Afryki 1-0 po trafieniu w końcówce i jako pierwsza wywalczyła awans do kolejnej fazy turnieju.
W poniedziałek dojdzie do kolejnych spotkań. Do gry wchodzą największe światowe potęgi – o godzinie 19 Brazylię czeka rywalizacja z Japonią, natomiast o 22:30 Niemcy zagrają z Paragwajem. Na papierze faworyci są oczywiści, ale wcale nie muszą być to dla nich ważne mecze, a w szczególności dla Brazylijczyków, bowiem spotkają się z wyjątkowo niewygodnym rywalem.
|Data
|Godzina
|Play-Offy
|Mecz
|Transmisja
|29 czerwca
|19:00
|1/16 finału
|Brazylia – Japonia
|TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|29 czerwca
|22:30
|1/16 finału
|Niemcy – Paragwaj
|TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
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Jutrzejsze mecze mundialu (30.06.2026)
W nocy z poniedziałku na wtorek odbędzie się jeden z hitów 1/16 finału, bowiem Holandia zmierzy się z Marokiem. Następnie o godzinie 19:00 Wybrzeże Kości Słoniowej zagra z Norwegią, a o 23 do gry wejdzie Francja, której rywalem będzie Szwecja.
|Data
|Godzina
|Play-Offy
|Mecz
|Transmisja
|30 czerwca
|03:00
|1/16 finału
|Holandia – Maroko
|TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|30 czerwca
|19:00
|1/16 finału
|Wybrzeże Kości Słoniowej – Norwegia
|TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|30 czerwca
|23:00
|1/16 finału
|Francja – Szwecja
|TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL