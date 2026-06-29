Dzisiejsze i jutrzejsze mecze mundialu. Rozpiska na dzisiaj i jutro (29.06/30.06)

Trwa faza pucharowa Mistrzostw Świata 2026, a do gry wchodzą największe potęgi. Sprawdź kiedy i kto rozegra spotkania dzisiaj i jutro.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Dzisiejsze mecze mundialu (29.06.2026)

W niedzielny wieczór zainaugurowała faza pucharowa Mistrzostw Świata 2026. W pierwszym meczu 1/16 finału Kanada pokonała Republikę Południowej Afryki 1-0 po trafieniu w końcówce i jako pierwsza wywalczyła awans do kolejnej fazy turnieju.

W poniedziałek dojdzie do kolejnych spotkań. Do gry wchodzą największe światowe potęgi – o godzinie 19 Brazylię czeka rywalizacja z Japonią, natomiast o 22:30 Niemcy zagrają z Paragwajem. Na papierze faworyci są oczywiści, ale wcale nie muszą być to dla nich ważne mecze, a w szczególności dla Brazylijczyków, bowiem spotkają się z wyjątkowo niewygodnym rywalem.

Data Godzina Play-Offy Mecz Transmisja 29 czerwca 19:00 1/16 finału Brazylia – Japonia TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL 29 czerwca 22:30 1/16 finału Niemcy – Paragwaj TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL

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Jutrzejsze mecze mundialu (30.06.2026)

W nocy z poniedziałku na wtorek odbędzie się jeden z hitów 1/16 finału, bowiem Holandia zmierzy się z Marokiem. Następnie o godzinie 19:00 Wybrzeże Kości Słoniowej zagra z Norwegią, a o 23 do gry wejdzie Francja, której rywalem będzie Szwecja.