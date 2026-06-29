Mecz Hurkacza dzisiaj transmisja na żywo. Kiedy gra Hurkacz? (29.06.2026)

Mecz Hurkacza dzisiaj na żywo. Sprawdź, kiedy gra Hubert Hurkacz z Casperem Ruudem i gdzie oglądać transmisję TV oraz online.

Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Hubert Hurkacz

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Kiedy gra Hurkacz? O której?

Najbliższy mecz Huberta Hurkacza zostanie rozegrany w poniedziałek 29 czerwca 2026 roku. Polak zmierzy się z Casperem Ruudem w 1. rundzie Wimbledonu. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 14:00, choć w przypadku turniejów wielkoszlemowych godzina może ulec zmianie, jeśli wcześniejsze mecze na danym korcie się przedłużą.

Hurkacz przystępuje do Wimbledonu po nierównym początku sezonu na trawie, ale ta nawierzchnia od lat należy do jego najmocniejszych stron. Polak ma za sobą półfinał londyńskiego turnieju i dysponuje stylem gry, który przy dobrym serwisie może być wyjątkowo groźny na trawiastych kortach.

Casper Ruud jest wyżej notowany w rankingu, ale trawa nie jest jego ulubioną nawierzchnią. Norweg przyjechał do Londynu bez oficjalnego turnieju przygotowawczego, dlatego Hurkacz ma realną szansę wykorzystać swoje atuty i rozpocząć Wimbledon od zwycięstwa.

Mecz Hurkacza dzisiaj: transmisja na żywo za darmo

Mecz Hubert Hurkacz – Casper Ruud można oglądać ZA DARMO w transmisji dostępnej w STS TV. Aby uzyskać dostęp do spotkania, należy spełnić poniższe warunki:

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL, Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł, Transmisja meczu zostanie odblokowana w sekcji „zakłady live”. Transmisję można oglądać na komputerze, telefonie i tablecie.

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Mecz Hurkacza dzisiaj: transmisja w TV

Transmisja telewizyjna z meczu Hurkacz – Ruud będzie dostępna na kanałach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1.

Mecz Hurkacza dzisiaj: transmisja online

Spotkanie będzie można oglądać online w serwisie Polsat Box Go. Alternatywnie transmisja dostępna będzie również w usłudze STS TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

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