Holandia zmierzy się z Maroko w 1/16 finału Mistrzostw Świata 2026. Spotkanie odbędzie się we wtorek (30 czerwca) o godzinie 3:00 czasu polskiego. Oto przewidywane składy na mecz Holandia - Maroko.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ronald Koeman

Przewidywane składy na mecz Holandia – Maroko

Reprezentacja Holandii zmierzy się z Maroko w 1/16 finału Mistrzostw Świata. Stawką meczu będzie oczywiście awans do następnej rundy. Oranje w fazie grupowej oprócz remisu z Japonią (2:2) wygrali dwa pozostałe mecze ze Szwecją (5:1) i Tunezją (3:1). W przypadku drużyny z Afryki dorobek punktowy był identyczny: remis z Brazylią (1:1) i wygrane ze Szkocją (1:0) oraz Haiti (4:2).

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Nadchodzące spotkanie zapowiada się bardzo emocjonująco. Obie drużyny dobrze sobie radzą na mundialu, a dodatkowo są nastawieni na grę ofensywną. Kibice powinni zobaczyć bardzo dobre spotkanie, a potencjalnego zwycięzcę trudno wskazać.

Ronald Koeman nie zamierza kombinować ze składem i planuje wystawić najmocniejszą jedenastkę. W porównaniu do meczu z Tunezją może nastąpić tylko jedna zmiana. Na lewej obronie Nathana Ake powinien zastąpić Micky van de Ven. Reszta składu ma być bez zmian. Oznacza to, że zagrają m.in. najlepsi strzelcy zespołu, czyli Brian Brobbey oraz Cody Gapko.

Jeśli chodzi o Maroko, to selekcjoner w ostatnim meczu z Haiti wystawił nieco zmieniony skład. Tym razem wraca jednak do najlepszych zawodników, którzy stanowili o sile w starciu z Brazylią. Od początku mają wystąpić Brahim Diaz, Ismael Saibari czy Azzedine Ounahi, Achraf Hakimi czy Ayyoub Bouaddi.

Przewidywane składy na mecz Holandia – Maroko:

Holandia: Verbruggen – Dumfries, van Hecke, van Dijk, van de Ven – Gravenberch, de Jong, Reijnders – Malen, Brobbey, Gakpo

Maroko: Bono – Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui – Bouaddi, El Aynaoui – El Khannouss, Ounahi, Diaz – Saibari