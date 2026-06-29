Besiktas włączył się do walki o piłkarza Barcelony

Marc Casado może opuścić Barcelonę jeszcze tego lata. Według „SPORT” do walki o pomocnika włączył się Besiktas, który rozpoczął pierwsze działania.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona liczy na transfer definitywny Casado

Barcelona kontynuuje porządkowanie kadry przed nowym sezonem. Jednym z zawodników, których przyszłość pozostaje otwarta, jest Marc Casado. Wychowanek La Masii w ostatnich miesiącach stracił na znaczeniu w zespole Hansiego Flicka, dlatego klub pracuje nad jego odejściem jeszcze przed rozpoczęciem przygotowań do nowego sezonu.

Według „SPORT” Besiktas skontaktował się z agentem piłkarza Jorge Mendesem, aby sprawdzić możliwość przeprowadzenia transferu. Dla Barcelony byłby to korzystny scenariusz, ponieważ priorytetem pozostaje definitywna sprzedaż pomocnika. Zainteresowanie Casado wykazuje również Milan, jednak włoski klub miałby preferować wypożyczenie z opcją wykupu.

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Barcelona jasno określiła swoje oczekiwania finansowe. Katalończycy chcą otrzymać za 22-latka co najmniej 20 milionów euro. Ponieważ Casado jest wychowankiem La Masii, cała kwota zostałaby zaksięgowana jako czysty zysk, co ma duże znaczenie dla klubowych finansów.

Sam zawodnik jest gotowy rozważyć zmianę otoczenia, ponieważ zdaje sobie sprawę, że w zespole Flicka może mieć problemy z regularną grą. Priorytetem pozostaje jednak pozostanie w Europie i wybór klubu, który zagwarantuje mu rozwój oraz występy. Teraz to Besiktas będzie musiał przekonać zarówno piłkarza, jak i Barcelonę, przedstawiając ofertę spełniającą oczekiwania obu stron.