RPA – Kanada: pierwszy mecz 1/32 MŚ 2026. Oficjalne składy na mecz

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Szwajcaria - Kanada

Oficjalne składy na mecz RPA – Kanada w 1/32 MŚ 2026

Reprezentacja RPA sensacyjnie wdarła się do fazy pucharowej Mistrzostw Świata 2026. Każdy, kto oglądał ich mecze wie, że poziom tego zespołu nie jest przesadnie imponujący, ale to wystarczy, aby w grupie z Czechami i Koreą Południową zająć drugie miejsce. Dlatego też los złączył ich z jednym z gospodarzy tego turnieju, a więc reprezentacją Kanady.

Nie ma co ukryć, to właśnie Kanadyjczycy są zdecydowanym faworytem tego meczu, choć kursy są nieco bardziej wyrównane, niż można byłoby się spodziewać. Niemniej piłkarze z Ameryki Północnej mają nad swoimi rywalami przewagę jakości, co prezentowali w fazie grupowej. Ofensywny, często „wesoły” futbol tego zespołu mógł się podobać fanom i wszystko wskazuje, że podobnie będzie i tym razem.

Szczególnie, że obaj selekcjonerzy zdecydowali się wystawić najmocniejsze jedenastki. Na ławce rezerwowych Kanady znalazł się Alphonso Davis, który ma być gotowy do gry w tym meczu na pełnych obrotach. Oto oficjalne składy meczowe starcia RPA – Kanada:

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RPA: Williams – Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba – Mokoena, Sithole – Maseko, Mofokeng, Appollis – Makgopa

Kanada: Crepeau – Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea – Buchanan, Eustaquio, Saliba, Millar – David, Oluwaseyi

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