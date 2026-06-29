Ter Stegen blisko odejścia z Barcelony. Zgodził się na ten transfer

Marc-Andre ter Stegen może wkrótce opuścić Barcelonę. Fabrizio Romano poinformował, że niemiecki bramkarz otworzył się na transfer do Ajaksu Amsterdam.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre Ter Stegen

Ajax i Barcelona prowadzą rozmowy ws. Ter Stegena

Barcelona od początku letniego okna transferowego pracuje nad sprzedażą zawodników, którzy nie znajdują się w planach Hansiego Flicka. Po niemal sfinalizowanym odejściu Ansu Fatiego kolejnym piłkarzem, który może opuścić klub, jest Marc-Andre ter Stegen. Kapitan Barcelony stracił miejsce w hierarchii bramkarzy i wszystko wskazuje na to, że rozstanie leży w interesie obu stron.

Według Fabrizio Romano negocjacje z Ajaksem wyraźnie przyspieszyły. Holenderski klub prowadzi rozmowy z Barceloną oraz otoczeniem zawodnika i chce wypożyczyć doświadczonego golkipera. Nowy trener Michel oraz dyrektor sportowy Jordi Cruyff widzą w Niemcu swojego podstawowego bramkarza, dlatego temat wszedł już w fazę konkretnych negocjacji.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Największą przeszkodą pozostaje podział wynagrodzenia. Ter Stegen należy do najlepiej opłacanych zawodników Barcelony, dlatego kataloński klub liczy, że Ajax przejmie znaczną część jego pensji. Pozwoliłoby to zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia i przeznaczyć zaoszczędzone środki na kolejne wzmocnienia.

Sytuacja Niemca w Barcelonie jest coraz bardziej skomplikowana. Według źródła numerem jeden u Hansiego Flicka ma być Joan Garcia, a rolę zmiennika otrzyma Wojciech Szczęsny. W takich okolicznościach wypożyczenie do Ajaksu wydaje się rozwiązaniem korzystnym dla wszystkich stron. Ter Stegen zyska szansę na regularne występy w dużym, europejskim klubie, a Barcelona odciąży swój budżet płacowy. Zawodnik miał się zgodzić już na takie rozwiązanie.