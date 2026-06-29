Gwiazdor Arsenalu otwarty na transfer do Juventusu lub Milanu

Gabriel Jesus nie wykluczył transferu do Serie A. Napastnik Arsenalu przyznał, że od dziecka marzył o grze we Włoszech. Zawodnik od pewnego czasu znajduje się na celowniku Juventusu i Milanu.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Gabriel Jesus nie wyklucza transferu do Juventusu lub Milanu

Przyszłość Gabriela Jesusa ponownie stała się tematem spekulacji. Napastnikowi Arsenalu za rok kończy się kontrakt, dlatego coraz częściej łączony jest z odejściem z Londynu. Wśród klubów zainteresowanych jego sytuacją wymienia się Juventus i Milan.

W rozmowie z „La Gazzetta dello Sport” reprezentant Brazylii przyznał, że Serie A od dawna znajduje się blisko jego serca. – Dorastałem, oglądając Serie A i marzyłem o grze we Włoszech. Strzelenie dwóch goli Interowi na San Siro było spełnieniem tego marzenia. Nie wiem, jaka będzie moja przyszłość. Teraz ciężko pracuję i zobaczymy, co wydarzy się z Arsenalem – powiedział.

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29-latek podkreślił również, że chce regularnie występować. – Chcę grać. Wiem, że gdybym dostawał więcej minut, mógłbym pokazać jeszcze więcej – stwierdził. Słowa Brazylijczyka mogą zostać odebrane jako sygnał dla klubów zainteresowanych jego sprowadzeniem.

Według „La Gazzetty dello Sport”, sam transfer nie powinien być największym problemem. Arsenal miałby oczekiwać około 20 milionów euro za zawodnika, którego sprowadził z Manchesteru City za 45 milionów euro. Znacznie większą przeszkodą pozostaje wynagrodzenie. Gabriel Jesus zarabia obecnie około 20 milionów euro brutto rocznie i przeprowadzka do Serie A wymagałaby zaakceptowania pensji na poziomie około 6 milionów euro za sezon.