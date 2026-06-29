Symulator obliczył, jaki będzie finał mundialu 2026. Oto faworyci

Faza pucharowa mundialu 2026 dopiero się rozpoczęła, ale symulacje już wskazują najbardziej prawdopodobne finały. Na szczycie znalazł się bardzo znany zestaw.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Francja i Argentyna najwyżej w symulacjach

Football Meets Data przedstawiło najnowsze wyliczenia dotyczące możliwego finału mistrzostw świata 2026. Według symulatora najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest mecz Francja – Argentyna.

Taki finał pojawił się w 8 procentach przeprowadzonych symulacji. Byłaby to powtórka z mundialu 2022, gdy Argentyna pokonała Francję po rzutach karnych i sięgnęła po tytuł mistrza świata.

Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje finał Hiszpania – Argentyna. Ten wariant uzyskał 6,5 procent. Trzeci wynik ma para Francja – Anglia z prawdopodobieństwem 5,8 procent.

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Najbardziej prawdopodobne finały mundialu 2026

Francja – Argentyna: 8,0 procent

Hiszpania – Argentyna: 6,5 procent

Francja – Anglia: 5,8 procent

Anglia – Hiszpania: 4,7 procent

Brazylia – Francja: 4,1 procent

Holandia – Argentyna: 3,3 procent

Brazylia – Hiszpania: 3,1 procent

Holandia – Anglia: 2,5 procent

Niemcy – Argentyna: 2,2 procent

Portugalia – Argentyna: 2,2 procent

W zestawieniu widać, że Argentyna pojawia się bardzo często. Aktualni mistrzowie świata są obecni w czterech z dziesięciu najczęściej wskazywanych finałów.

Niemcy również znalazły się w prognozach, ale nie należą do głównych faworytów do gry w finale. Najbardziej prawdopodobny finał z ich udziałem to starcie z Argentyną, ocenione na 2,2 procent.