Symulator obliczył, jaki będzie finał mundialu 2026. Oto faworyci

10:51, 29. czerwca 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Football Meets Data

Faza pucharowa mundialu 2026 dopiero się rozpoczęła, ale symulacje już wskazują najbardziej prawdopodobne finały. Na szczycie znalazł się bardzo znany zestaw.

Lionel Messi
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BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Francja i Argentyna najwyżej w symulacjach

Football Meets Data przedstawiło najnowsze wyliczenia dotyczące możliwego finału mistrzostw świata 2026. Według symulatora najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest mecz Francja – Argentyna.

Taki finał pojawił się w 8 procentach przeprowadzonych symulacji. Byłaby to powtórka z mundialu 2022, gdy Argentyna pokonała Francję po rzutach karnych i sięgnęła po tytuł mistrza świata.

Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje finał Hiszpania – Argentyna. Ten wariant uzyskał 6,5 procent. Trzeci wynik ma para Francja – Anglia z prawdopodobieństwem 5,8 procent.

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Najbardziej prawdopodobne finały mundialu 2026

  • Francja – Argentyna: 8,0 procent
  • Hiszpania – Argentyna: 6,5 procent
  • Francja – Anglia: 5,8 procent
  • Anglia – Hiszpania: 4,7 procent
  • Brazylia – Francja: 4,1 procent
  • Holandia – Argentyna: 3,3 procent
  • Brazylia – Hiszpania: 3,1 procent
  • Holandia – Anglia: 2,5 procent
  • Niemcy – Argentyna: 2,2 procent
  • Portugalia – Argentyna: 2,2 procent

W zestawieniu widać, że Argentyna pojawia się bardzo często. Aktualni mistrzowie świata są obecni w czterech z dziesięciu najczęściej wskazywanych finałów.

Niemcy również znalazły się w prognozach, ale nie należą do głównych faworytów do gry w finale. Najbardziej prawdopodobny finał z ich udziałem to starcie z Argentyną, ocenione na 2,2 procent.

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