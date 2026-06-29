Symulator obliczył, jaki będzie finał mundialu 2026. Oto faworyci

Francja i Argentyna najwyżej w symulacjach
Football Meets Data przedstawiło najnowsze wyliczenia dotyczące możliwego finału mistrzostw świata 2026. Według symulatora najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest mecz Francja – Argentyna.
Taki finał pojawił się w 8 procentach przeprowadzonych symulacji. Byłaby to powtórka z mundialu 2022, gdy Argentyna pokonała Francję po rzutach karnych i sięgnęła po tytuł mistrza świata.
Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje finał Hiszpania – Argentyna. Ten wariant uzyskał 6,5 procent. Trzeci wynik ma para Francja – Anglia z prawdopodobieństwem 5,8 procent.
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Najbardziej prawdopodobne finały mundialu 2026
- Francja – Argentyna: 8,0 procent
- Hiszpania – Argentyna: 6,5 procent
- Francja – Anglia: 5,8 procent
- Anglia – Hiszpania: 4,7 procent
- Brazylia – Francja: 4,1 procent
- Holandia – Argentyna: 3,3 procent
- Brazylia – Hiszpania: 3,1 procent
- Holandia – Anglia: 2,5 procent
- Niemcy – Argentyna: 2,2 procent
- Portugalia – Argentyna: 2,2 procent
W zestawieniu widać, że Argentyna pojawia się bardzo często. Aktualni mistrzowie świata są obecni w czterech z dziesięciu najczęściej wskazywanych finałów.
Niemcy również znalazły się w prognozach, ale nie należą do głównych faworytów do gry w finale. Najbardziej prawdopodobny finał z ich udziałem to starcie z Argentyną, ocenione na 2,2 procent.