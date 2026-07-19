Hiszpania i Argentyna już wybrały. To koszulki na finał

18:33, 19. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  SEFutbol

Hiszpania i Argentyna przygotowują się do swojego ostatniego meczu w trwających Mistrzostwach Świata 2026. Już wiemy, w jakich koszulkach zagrają podopieczni Luisa de la Fuente i Lionela Scaloniego.

Lamine Yamal
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Bai Xuefei/ Xinhua/ Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Hiszpania i Argentyna zdecydowały ws. strojów na finał MŚ 2026

Przed nami wieki finał Mistrzostw Świata 2026. Już dzisiaj Hiszpania i Argentyna rozegrają swój ostatni pojedynek na tym mundialu. Dla obu reprezentacji będzie to ósmy mecz na tym turnieju. La Furia Roja i Albicelestes mają za sobą trzy pojedynki w fazie grupowej i cztery w fazie pucharowej.

Zarówno Hiszpania jak i Argentyna na MŚ 2026 przygotowały dwa komplety strojów: domowy i wyjazdowy. Barwy pierwszych kompletów są na tyle różne, że obie ekipy będą mogły wystąpić w nich w finale.

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Zespół Luisa de la Fuente zagra w czerwonych strojach i granatowych spodenkach, natomiast drużyna Lionela Scaloniego zaprezentuje się w koszulkach biało-błękitne pasy i białych spodenkach.

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