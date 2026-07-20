Barcelona w opałach! Nie mogą podpisać kontraktu z Torresem, PSG naciska

11:14, 20. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Sport

FC Barcelona chce zatrzymać Ferrana Torresa, ale nie może mu zaproponować nowego kontraktu. Ze względu na FPP mogą to zrobić dopiero we wrześniu. W międzyczasie PSG naciska na transfer piłkarza - informuje dziennik Sport.

Ferran Torres
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PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Ferran Torres

Ferran Torres wybiera klub. Barcelona musi czekać, a PSG kusi

Czasem jeden gol wystarczy, żeby zostać bohaterem i na zawsze zapisać się w historii. Właśnie tak się stało w przypadku Ferrana Torresa, który strzelił bramkę w finale Mistrzostw Świata 2026. Dzięki jego trafieniu reprezentacja Hiszpanii wygrała finał mundialu z Argentyną. Teraz przed zawodnikiem kluczowa decyzja, ponieważ będzie musiał wybrać klub na najbliższe lata.

Od dłuższego czasu trwają dywagacje, czy Torres zostanie w Barcelonie. Kontrakt wygasa w czerwcu przyszłego roku, a 26-latkiem interesuje się m.in. Paris Saint-Germain. Nowe informacje ws. przyszłości napastnika przekazał dziennik Sport.

FC Barcelona podjęła decyzję i chce zatrzymać piłkarza za wszelką cenę. Problem w tym, że nie może zaproponować mu nowego kontraktu. Powód jest prosty: przepisy Finansowego Fair-Play to uniemożliwiają. Sytuacja ulegnie zmianie dopiero we wrześniu. Właśnie wtedy będą mogli usiąść z nim do rozmów i przedstawić ofertę umowy. Okno transferowe zamyka się w sierpniu, więc niewykluczone, że wtedy będzie już za późno. Na transfer Torresa naciska Paris Saint-Germain. Luis Enrique jest dużym zwolennikiem pozyskania Hiszpana.

Ostateczna decyzja będzie należała więc do piłkarza. Jeśli będzie chciał zostać w Barcelonie, poczeka na propozycję kontraktu. Natomiast jeśli będzie chciał odejść, możemy być w najbliższych tygodniach świadkami dużego transferu.

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