Robert Lewandowski został nowym zawodnikiem Chicago Fire i z miejsca stał się największą gwiazdą klubu. Jego przyjście doprowadziło do transferu kluczowego zawodnika Strażaków, o czym informuje The Athletic.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski powodem odejścia?

Najwyższa klasa rozgrywkowa w USA w lecie zyskała kolejne wielkie nazwisko. Robert Lewandowski zakończył swoją przygodę w Barcelonie i dołączył do Chicago Fire, tym samym zamieniając La Liga na Major League Soccer (MLS). Wraz z Polakiem za ocean przenieśli się tacy piłkarze, jak Antoine Griezmann, Allan Saint-Maximin i Brais Mendez.

Transfer 37-latka do Wietrznego Miasta wywołał ogromne poruszenie, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale przede wszystkim w szeregach Strażaków. Do tej pory największą gwiazdą zespołu był Hugo Cuypers. Belg w poprzednim sezonie zdobył łącznie 19 bramek w lidze (17 w rozgrywkach zasadniczych), natomiast w obecnych zmaganiach ma już na koncie 13 trafień i jest najlepszym strzelcem MLS.

Belg najpierw oddał Lewandowskiemu numer dziewięć i sam przejął „99”, natomiast zaraz pożegna się z klubem. The Athletic ujawnia, że 29-latek opuści Chicago i przeniesie się do Meksyku. Jego nowym pracodawcą zostanie CF Monterrey.

Cuypers ma zostać sprzedany za 7,5 milona dolarów, czyli nieco ponad 6,5 miliona euro. Dodatkowo ekipa z Chicago otrzyma 500 tysięcy dolarów (ok. 400 tysięcy euro) w formie bonusów.