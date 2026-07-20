Arsenal idzie po byłego piłkarza Man City. Ma zastąpić Salibę

William Saliba grał na mundialu z kontuzją, a teraz ma pauzować nawet kilka miesięcy. The Sun donosi, że Arsenal szuka zastępcy Francuza. Kandydatem jest John Stones, były piłkarz Man City.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Wiliam Saliba

Stones na radarze Arsenalu. Widzą w nim zastępcę Saliby

Reprezentacja Francji na Mistrzostwach Świata zajęła tylko 4. miejsce. W meczu o brązowy medal przegrali z Anglią (4:6). Okazało się, że William Saliba, czyli kluczowy zawodnik wyjściowego składu grał przez cały mundial z kontuzją pleców. Media sugerują, że doszło do złamania kości kręgosłupa, co wiąże się z długą kilkumiesięczną przerwą. Piłkarz ma pauzować nawet pięć miesięcy.

Dla mistrza Anglii to koszmarna wiadomość. Strata kluczowego piłkarza przed startem sezonu mocno osłabi zespół. W związku z tym władze Kanonierów rozglądają się za zawodnikiem, który zastąpi Francuza na czas nieobecności. Wiadomo, kogo chcą.

Z informacji The Sun wynika, że Arsenal zainteresował się byłym graczem Man City. Jest nim John Stones, który opuścił klub po zakończeniu sezonu, gdy jego kontrakt dobiegł końca. Anglik jest więc do wzięcia na zasadzie wolnego transferu. 32-latka doskonale zna Mikel Arteta. W przeszłości hiszpański taktyk był zatrudniony na Etihad Stadium jako asystent Pepa Guardioli.

John Stones spędził w Man City dziesięć lat. Barw klubu bronił od 2016 do 2026 roku. W tym czasie wygrał m.in. Ligę Mistrzów oraz sześć razy Premier League. Łącznie uzbierał 295 spotkań, 19 bramek i 9 asyst. Ostatnio zdobył z Anglią brąz na Mistrzostwach Świata.