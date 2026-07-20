Real Madryt nie sprowadzi tego piłkarza. Klauzula w kontrakcie wygasła

Real Madryt porzucił plan sprowadzenia Nico Schlotterbecka. Klauzula w kontrakcie piłkarza wygasła, a na dodatek doznał on poważnej kontuzji. Mundo Deportivo sugeruje, że temat może wrócić za rok.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Schlotterbeck nie dla Realu Madryt

Real Madryt ma na swoim koncie cztery transfery podczas trwającego okienka. Jednym z nich było ściągnięcie nowego stopera. Na zasadzie wolnego transferu do Hiszpanii przeniósł się Ibrahima Konate. Nowy trener Los Blancos, Jose Mourinho chce dostać jeszcze jednego środkowego obrońcę. Jednym z głównych kandydatów przez ostatnie miesiące był Nico Schlotterbeck.

Do transferu na pewno nie dojdzie w tym okienku. Mundo Deportivo pisze o dwóch powodach, które uniemożliwiają sfinalizowanie transakcji. Pierwszy, a zarazem najważniejszy to fakt, że w trakcie mundialu reprezentant Niemiec doznał poważnej kontuzji.

Przypomnijmy, że Schlotterbeck w starciu z Wybrzeżem Kości Słoniowej zerwał więzadła w lewym stawie skokowym. Potencjalnie wypadł z gry na dwa miesiące, a niewykluczone, że absencja się przedłuży. Drugi powód to fakt, że po mundialu wygasła klauzula wykupu piłkarza. Do niedawna zawodnik Borussii Dortmund był do wzięcia za 50 milionów euro. Jest to kwota, jaką obie strony ustaliły podczas negocjacji nowego kontraktu. Poprzednia umowa była ważna do 2027 roku, ale teraz obowiązuje do połowy 2031 roku.

Schlotterbeck jest kluczowym piłkarzem Borussii. Na Signal Iduna Park gra od lipca 2022 roku, gdy odszedł z Freiburga za 20 mln euro. Łącznie uzbierał w tym czasie 161 meczów, w których strzelił 11 bramek i zanotował 18 asyst.