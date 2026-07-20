Papszun podsumował Rajovicia. Tego oczekuje od napastnika Legii

Legia Warszawa ma za sobą siedem sparingów. W najbliższy weekend rozpoczna rywalizację w Ekstraklasie. Marek Papszun, cytowany przez serwis legia.net, ocenił postawę Milety Rajovicia.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mileta Rajović

Papszun oczekuje, że Rajović będzie strzelał dla Legii

Legia Warszawa podczas okresu przygotowawczego do nowego sezonu rozegrała siedem sparingów. Bilans stołecznego klubu może cieszyć kibiców, ponieważ Wojskowi przegrali tylko jeden mecz. W pozostałych pięć razy wygrali i zaliczyli jeden remis. W najbliższy weekend przystąpią do rozgrywek w Ekstraklasie, gdzie czeka ich wyjazdowe starcie z Pogonią Szczecin.

Koniec sparingów to idealny czas na pierwsze podsumowania. Marek Papszun został zapytany o Miletę Rajovicia. Cytowany przez serwis legia.net przyznał, że Duńczyk się poprawił i oczekuje od niego, że w przyszłym sezonie będzie wykorzystywał szanse w polu karnym rywali.

– W tym okresie bardzo dużo pracowaliśmy indywidualnie z zawodnikami. Myślę, że Rajović się poprawił, patrząc globalnie. Teraz oczekujemy, że będzie wykorzystywał szanse, których miał sporo w okresie przygotowawczym. Przeciwko Arisowi wyjątkowo nie miał klarownych okazji. Wierzę, że przyjdzie to w meczach ligowych, ale wszystko zależy od niego – mówił Marek Papszun.

Rajović dostał drugą szansę od klubu. Po nieudanym pierwszym sezonie pojawiły się plotki, że może zostać sprzedany. Mimo to został w Warszawie i będzie walczył o wyjściowy skład Legii Warszawa. W poprzednich rozgrywkach strzelił łącznie 10 goli w 43 meczach.