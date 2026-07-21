FIFA ogłosiła nominację do jedenastki mundialu. Co najmniej dziwne

Mistrzostwa Świata 2026 to już przeszłość. FIFA ogłosiła nominację zawodników, którzy mogą trafić do drużyny marzeń mundialu. Nie brakuje zaskakujących nazwisk.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Nominacje FIFA do najlepszej jedenastki mundialu

Reprezentacja Hiszpanii została mistrzem świata 2026. Miniony mundial zakończył się w ostatnią niedzielę, a w wielkim finale oprócz La Furia Roja wystąpiła również reprezentacja Argentyny. Decydujący mecz może nie porwał, ale i tak zapadnie w pamięci kibiców.

Kilka dni po finale FIFA opublikowała nominowanych do najlepszej jedenastki mundialu. Drużynę marzeń wybiorą kibice. Niektóre wybory federacji pozostawiają wiele do życzenia. Co najmniej dziwnie wygląda obecność wśród nominowanych takich piłkarzy jak Luka Modrić, Eloy Room czy Julian Quinones. Co więcej, zabrakło na liście Pau Cubarsiego (najlepszy młody piłkarz MŚ) oraz Aymerica Laporte.

Kibice mogą głosować na oficjalnej stronie FIFA. Czas na oddanie głosu upływa w nocy z wtorku na środę (21/22 lipca) o godzinie 0:30 czasu polskiego.

Nominacje FIFA na drużynę marzeń Mistrzostw Świata 2026:

Bramkarze: Unai Simon, Vozinha, Emiliano Martinez, Eloy Room, Jordan Pickford

Obrońcy: Dayot Upamecano, Pedro Porro, Marc Cucurella, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Virgil van Dijk, Nuno Mendes, Gabriel

Pomocnicy: Rodri, Lamine Yamal, Michael Olise, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Enzo Fernandez, Luka Modrić, Ismael Saibari, Ousmane Dembele

Napastnicy: Erling Haaland, Leo Messi, Kylian Mbappe, Mikel Oyarzabal, Harry Kane, Julian Quinones