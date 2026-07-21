Argentyna szuka następcy Scaloniego. Padły dwa nazwiska

Argentyna przegrała z Hiszpanią w finale mistrzostw świata 2026. Nicolo Schira wskazał dwa nazwiska, które mogą zastąpić Lionela Scaloniego.

DiaEsportivo / Alamy Na zdjęciu: Lionel Scaloni

Marcelo Gallardo kandydatem do zastąpienia Lionela Scaloniego. Argentyna marzy o Diego Simeone

Reprezentacja Argentyny zakończyła mistrzostwa świata 2026 ze srebrnymi medalami. Albicelestes dotarli do finału turnieju rozgrywanego w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, jednak w najważniejszym spotkaniu musieli uznać wyższość Hiszpanii. Obrońcy tytułu przegrali (0:1), a decydującą bramkę zdobył Ferran Torres w dogrywce.

Argentyńczycy nie zaprezentowali w finale swojego najlepszego futbolu. Zespół prowadzony przez Lionela Scaloniego był mocno cofnięty, miał problemy z kreowaniem sytuacji i przez całe spotkanie oddał zaledwie dwa celne strzały. Hiszpania kontrolowała przebieg rywalizacji i sięgnęła po najważniejsze trofeum w światowym futbolu.

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Po zakończeniu spotkania coraz więcej mówi się jednak nie tylko o wyniku finału, ale również o przyszłości Scaloniego. Selekcjoner Argentyny przyznał na konferencji prasowej, że jego dalsza praca z reprezentacją stoi pod znakiem zapytania. – Zostanę do grudnia, a potem prawdopodobnie odejdę – powiedział.

Jeżeli Scaloni faktycznie zdecyduje się odejść po grudniu, federacja będzie musiała znaleźć szkoleniowca, który będzie w stanie kontynuować jego dzieło. Jak informuje włoski dziennikarz Nicolo Schira, jednym z głównych kandydatów do przejęcia reprezentacji Argentyny jest Marcelo Gallardo.

50-letni trener od lat cieszy się ogromnym szacunkiem w kraju. Największe sukcesy odnosił podczas pracy w River Plate, z którym zdobył między innymi Copa Libertadores i liczne krajowe trofea. Gallardo słynie z ofensywnego stylu gry oraz świetnego przygotowania taktycznego.

Według Schiry, w kręgu zainteresowań władz argentyńskiej federacji znajduje się również Diego Simeone. Szkoleniowiec Atletico Madryt jest od wielu lat jednym z najbardziej cenionych trenerów na świecie, a dla działaczy Albicelestes pozostaje wymarzonym kandydatem do objęcia kadry.