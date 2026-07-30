Real ma na oku młodego napastnika. To byłaby niespodzianka

23:04, 30. lipca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  AS / Real Madryt / Levante UD

Real Madryt może sprowadzić nowego napastnika przed zamknięciem letniego okienka transferowego. Jak podaje gazeta AS, hiszpański gigant zainteresował się Carlosem Espim.

Jose Mourinho
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ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Carlos Espi przymierzany do Realu Madryt

Real Madryt osiągnął porozumienie z Fulham w sprawie sprzedaży Gonzalo Garcii. 22-letni napastnik ma przenieść się do angielskiego klubu za kwotę wynoszącą od 40 do 70 milionów euro. Finalna cena zależy od tego, czy Królewscy zdecydują się zachować część praw do młodego zawodnika. W związku z odejściem utalentowanego snajpera madrycki gigant rozpoczął poszukiwania jego następcy.

Jak poinformował hiszpański dziennik „AS”, jednym z głównych kandydatów do wzmocnienia ofensywy Realu Madryt jest Carlos Espi. Trener Jose Mourinho chce sprowadzić rosłego napastnika, który w razie potrzeby odciąży Kyliana Mbappe. Mierzący 194 centymetry Hiszpan ma w kontrakcie z Levante klauzulę odstępnego opiewającą na 25 milionów euro i niewykluczone, że wicemistrzowie La Ligi ją aktywują.

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Espi, którym interesują się również FC Barcelona oraz Hull City, był jedną z czołowych postaci zespołu Żab w poprzednim sezonie. W 27 rozegranych spotkaniach zdobył aż 13 bramek, pomagając swojej ekipie utrzymać się w La Lidze. 21-letni atakujący do klubu z Walencji trafił w lipcu 2022 roku, a dwa lata później awansował do pierwszej drużyny Levante. Młodzieżowy reprezentant Hiszpanii wcześniej rozwijał się w akademii UD Alzira.

Aktualizacja: Transfer Carlosa Espiego do Realu Madryt został oficjalnie potwierdzony.