Raków Częstochowa poznał rywala. To przegrany z LE

23:02, 30. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Raków Częstochowa wygrał w dwumeczu z Valetta FC aż 7:1 i awansował do 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Znamy kolejnego rywala drużyny Dawida Kroczka.

Fran Tudor
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SOPA Images Limited/ Alamy Na zdjęciu: Fran Tudor

Raków Częstochowa pojedzie do Szwecji

Czwarta drużyna poprzedniego sezonu PKO BP Ekstraklasy rozpoczęła walkę o awans do fazy ligowej Ligi Konferencji od drugiej rundy eliminacji. Premierową przeszkodą ekipy Dawida Kroczka była Valetta FC. Raków Częstochowa był wyraźnym faworytem dwumeczu i rozstrzygnął go wynikiem 7:1.

Częstochowianie awansowali do kolejnej fazy, ale musieli poczekać na swojego rywala. Miał nim być przegrany z pary Anderlecht – Hammarby. Belgowie i Szwedzi mierzyli się w eliminacjach do Ligi Europy.

Pierwsze starcie zakończyło się remisem 1:1, a w rewanżu Anderlecht wygrał 3:1 i będzie kontynuował walkę o LE. W 3. rundzie czeka go potyczka z PAOK-iem, który wyeliminował Dynamo Kijów. Natomiast to Hammarby będzie przeciwnikiem Rakowa w LK.

Pierwsze mecze 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji zaplanowano na 6 sierpnia, natomiast spotkania rewanżowe odbędą się tydzień później, czyli 13 sierpnia.

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